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Panasonic'den 260 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Elektronik devi Panasonic'in ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi Tesla Motors'a güneş hücresi üretmek için 260 milyon dolar yatırım yapacağı öğrenildi

27 Aralık 2016 Salı, 21:00:58 Güncelleme: 21:02:24 AA

Japon elektronik devi Panasonic'in ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi Tesla Motors'a güneş hücresi (solar cell) üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yatırım yapacağı bildirildi.

Panasonic'den bugün yapılan açıklamada, Tesla Motors'un New York eyaletindeki Buffalo kentinde bulunan fabrikasına fotovoltaik güneş hücreleri ve modülleri üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yatırım yapmak için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Binaların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretmek için kullanılacak hücre ve modüllerin imalatına gelecek sene yazın başlanacağının kaydedildiği açıklamada, üretim kapasitesinin 2019'da 1 gigavata ulaşmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında Panasonic'in Buffalo'daki fabrikada gerek duyulan yatırım maliyetlerini karşılaması ve Tesla'ın Panasonic'e "uzun dönem satın alma taahhütü" verdiği ifade edilirken, anlaşma sayesinde Buffalo kentinde yaklaşık bin 400 kişiye istihdam sağlanacağı bilgisine yer verildi.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Tesla'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 4,2 artış gösterdi.

Geçen ay, Tesla, ABD'de bina çatılarına güneş enerjisi paneli kuran SolarCity adlı şirketi yaklaşık 2 milyar dolara satın alarak elektrikli otomobil sahiplerinin araçlarını evlerinde üretilen güneş enerjisiyle şarj edebilme planında büyük bir adım atmıştı.

Tesla'nın elektrikli otomobil modellerinden Model S, Model X ve 2018'de çıkacak Model 3'ün bataryalarını Panasonic tedarik ediyor.

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