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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı İstanbul Elektrik elektrik kesintisi Açıklama
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Enerji Bakanlığından elektrik kesintisi açıklaması

Son günlerde yaşanan elektrik kesintileri üzerine Enerji Bakanlığı bir açıklama yaptı

30 Aralık 2016 Cuma, 18:05:43 Güncelleme: 19:21:29 AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, son günlerde yaşanan kesintilerin, elektrik yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve kısa süre içinde İstanbul'un tamamına elektrik verileceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların hızla sürdürüldüğü ifade edildi.

Bölgeye elektrik sağlayan yedi hattın tamamıyla, Sakarya sınırlarındaki kopma ve arıza noktalarının tespit edildiği, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, elektrik kesintilerinin İstanbul'un genelini etkilemediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kesintiler belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden kaynaklandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir."

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