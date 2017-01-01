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EPDK Başkanı'ndan "sözleşme" uyarısı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Serbest tüketiciler haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi bilmeli. Kurumumuzun web sayfasında bu konuda özel bir düzenleme yaptık. Web sayfamıza bakmadan kimse serbest tüketici sözleşmesi imzalamamalı" dedi

01 Ocak 2017 Pazar, 12:15:26 Güncelleme: 12:16:58 AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest tüketici durumundaki vatandaşların hak ve yükümlülüklerini çok iyi bilmeleri gerektiğini belirterek, "Kurumumuzun web sayfasında bu konuda özel bir düzenleme yaptık. Web sayfamıza bakmadan kimse serbest tüketici sözleşmesi imzalamamalı. Vatandaşlarımız, sözleşme imzalayacağı şirketin tedarikçi listesinde olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli." ifadesini kullandı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, yıllık 3 bin 600 kilovatsaat olan serbest tüketici limitinin 2 bin 400 kilovatsaate indirildiği, böylece, aylık yaklaşık 82 lira ve üzerinde fatura ödeyen tüketicilerin serbest tüketici olma hakkı elde ettiği hatırlatıldı.

Serbest tüketici sayısının artmasına bağlı olarak, elektrik ticareti yapmak üzere kurulan ve EPDK’dan bu faaliyet için lisans alan tedarik şirketlerinin sayısının da arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yılmaz, serbest tüketici durumundaki vatandaşların imzalayacakları sözleşmelere çok dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Serbest tüketicilerin hak ve yükümlülüklerini iyi bilmelerinin önemine işaret eden Yılmaz, bu çerçevede EPDK'nın web sayfasında özel bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

"Web sayfamıza bakmadan kimse serbest tüketici sözleşmesi imzalamamalı." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız sözleşme imzalayacağı şirketin web sayfamızdaki tedarikçi listesinde olup olmadığını mutlaka kontrol etmeli. Ayrıca haklarını ve yükümlülüklerini layıkıyla öğrenmeden bu konuda adım atmamalı. Tedarikçi şirket, serbest tüketiciyi muhtemel riskler ve ticari seçenekler konusunda bilgilendirmek zorunda. Vatandaşlarımız küçük indirimler için büyük taahhütler altına kesinlikle girmemeli. Tedarikçisini çok dikkatli seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza koymalı."

 

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