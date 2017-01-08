Elektriğin yarısı yerli kaynaklardan üretildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen 269,8 milyar kilovatsaat elektriğin 131,8 milyar kilovatsaati yerli ve yenilenebilir enerjiden sağlanırken, bu kaynakların toplam içindeki payı yüzde 44,3'ten yüzde 48,9'a yükseldi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) kesinleşmemiş verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl 269 milyar 808 milyon 342 bin 45 kilovatsaat elektrik üretildi.

Söz konusu üretimin 89 milyar 140 milyon 442 bin kilovatsaati doğalgazdan karşılanırken, 46 milyar 768 milyon 927 bin kilovatsaati ise ithal kömürden sağlandı.

Böylece, üretilen elektrikte doğalgazın payı yüzde 33, ithal kömürün payı ise yüzde 17,3 oldu.

YERLi KAYNAKLARIN PAYI ARTYIYOR

Geçen yılki elektrik üretimine toplamda 66 milyar 930 milyon kilovatsaatlik katkısı olan akarsu ve barajlı santrallerin payı yüzde 24,8 seviyesinde gerçekleşti.

Sisteme 37 milyar 882 milyon 584 bin kilovatsaatlik elektrik üreten linyit kaynaklarının payı ise yüzde 14 oldu. Aynı zamanda, rüzgar enerjisi santrallerinden 15 milyar 419 milyon 756 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece, geçen yılın elektrik üretiminde rüzgarın katkısı yüzde 5,7 olarak kayıtlara geçti.

Jeotermal, biyokütle, güneş, fuel oil, asfaltit kömür ve taş kömüründen sağlanan üretim 12 milyar kilovatsaat, toplam üretim içindeki payı ise yüzde 4,4 oldu.

Toplam üretimde 2015 sonunda yüzde 44,3 olan yerli ve yenilenebilir kaynakların payı geçen yıl böylece yüzde 48,9 seviyesinde gerçekleşerek, elektriğin neredeyse yarısı söz konusu kaynaklardan karşılandı.

Üretimin geri kalan yaklaşık yüzde 1'i ise sıvılaştırılmış doğalgaz ve nafta kaynaklarından sağlandı.

ÇAYIRHAN VE YEKA BEKLENİYOR

Türkiye, son dönemde, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırarak hem cari açığı azaltmayı hem de istihdamı artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yerli kömür ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı da giderek artıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da elektrik üretiminde hem yerli kömürün hem de yenilenebilir kaynakların payının giderek artacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, 2017'nin ilk aylarında Çayırhan B sahası ve Çayırhan B termik santrali ile güneş enerjisinde Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri gerçekleştirilecek.