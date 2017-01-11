Bakan Berat Albayrak:Yerli kömürün elektrikteki payı yüzde 23 arttı

Enerji Bakanı Albayrak, 2016 yılı elektrik üretim rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, göreve geldiği günden itibaren "daha çok yerli, daha çok yenilenebilir" hedefini ortaya koyduğunu anımsatırken, "Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını teşvik ederek artıralım istedik. Bu kapsamda getirdiğimiz desteklerle, 2015 yılına göre yerli kömürden elektrik üretimimizi 36 bin 180 Gigawatt saatten 44 bin 586 Gigawatt saate çıkardık. Yerli kömürden elektrik üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artırmış olduk" dedi.

PROJELERLE KÖMÜRÜN PAYI YÜKSELECEK

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin, tüm dünyada olduğu gibi elektrik üretiminde birincil kaynak olarak kömürü kullanması gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Bunun için inşallah yerli kömürde önemli projelerin ihalelerini gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın 2024 ve sonrası için öngördüğü emisyon kriterlerinin çok daha altında, çok daha çevreci kriterlerle hayata geçireceğimiz bu projelerle, hem enerji maliyetlerimizde düşüş hem de yerli kaynaklarımızın üretimdeki payında artış sağlamış olacağız" dedi.

Albayrak, 2016 yılı elektrik üretiminde tüm yerli kaynakların payının yüzde 49.3'e çıkarıldığını ve bu alanda rekor kırıldığını ifade etti. Albayrak, 2015'te 120 bin 355 Gigawatt saat olan yerli kaynaklardan elektrik üretim miktarını yüzde 11'lik bir artışla, 134 bin 297 Gigawatt saate yükselttiklerini dile getirdi. Albayrak, elektrik üretiminin 14 yılda 2 kattan fazla arttığına dikkat çekerken, elektrik üretiminde yerli kaynakların payındaki artışın ithal kaynaklardaki artıştan daha fazla olduğunu ifade etti.

DOĞALGAZIN PAYI DÜŞTÜ

Enerji Bakanı Albayrak, doğalgazın elektrik üretimindeki payının düştüğünü belirterek "2015 yılında doğalgazdan 99 bin 219 Gigawatt saat elektrik üretirken, 2016 yılında doğalgazdan üretim 88 bin 609 Gigawatt saat oldu. Yani doğalgazdan üretimde yüzde 10'dan fazla düşüş gerçekleştirdik. Enerji üretimimizin cari açık üzerindeki etkisini azaltmış olduk" diye konuştu.

ARTIŞIN ÇOĞU KÖMÜRDEN GELDİ

Albayrak, 2016’da elektrik üretimindeki 10.500 Gigawatt saatlik artışın 8.400’ünün yerli kömür kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 31 ARTTI

Albayrak, cari açık açısından diğer bir atışın da yenilenebilir enerjide sağlandığını ifade ederken, “2016 yılında bir önceki yıla göre yenilenebilir enerjinin (rüzgâr, güneş, biyokütle, jeotermal) payını yüzde 31 oranında artırdık. Şimdi, burada da önemli bir adım atmamız gerekiyor. Yenilenebilir kaynaklardan üretimi ve bu üretimin tüm enerji üretimindeki payını artırırken, ithalata dayalı bir yol izlememiz gerekiyor. Bu yıl, hem rüzgârda hem de güneşte yapacağımız ihaleler ile yapısal bir dönüşüm hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini ileri taşırken, bunu yerli teknolojilerle sağlamış olmak istiyoruz” diye konuştu.

BENZİNE 7 KURUŞ ZAM

Akaryakıt dağıtım şirketleri, dün geceden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yaptı. Ankara’da litresi ortalama 5.22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.29 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 5.17 liradan 5.24 liraya, İzmir’de ise 5.19 liradan 5.26 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklik gösteriyor.

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK