İran'dan Türkiye'ye "doğalgaz indirimi"

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.
Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.
Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.
Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012'de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.
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Misafir 15 saat önceSu ise bak vatandasa hic yansimiyor bu indirimler00
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Misafir 18 saat önceALLAH ın izniyle güzel günler için bir başlangıçtır bu.126
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Misafir 19 saat önceDoğalgaza zam yapmazlarsa iyi273
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Misafir 19 saat önceLpg ye indirim istiyoruzzzzz cebimiz yaniyooooo!183
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Misafir 19 saat öncegelsin paracıklar :)123
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Misafir 19 saat önceCok merak ediyorum bu indirim vatandaşa yansıycakmı acaba??420
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Misafir 19 saat önceCok merak ediyorum bu olay vatandaşa yansıycakmı acaba??360
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Misafir 19 saat öncePolitika budur.36
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Misafir 19 saat öncegüzeel:))270
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Misafir 19 saat önceanammmm ne güzel haber bu303