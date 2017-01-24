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İran'dan Türkiye'ye "doğalgaz indirimi"

İran Petrol Bakan Yardımcısı Iraki, Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim uygulanacağını ve Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar tazminat ödeyeceğini belirtti

24 Ocak 2017 Salı, 16:03:17 Güncelleme: 16:40:26 AA

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.

Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti.

Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012'de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.

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YORUMLAR 13
  • Misafir 15 saat önce
    Su ise bak vatandasa hic yansimiyor bu indirimler
  • Misafir 18 saat önce
    ALLAH ın izniyle güzel günler için bir başlangıçtır bu.
  • Misafir 19 saat önce
    Doğalgaza zam yapmazlarsa iyi
  • Misafir 19 saat önce
    Lpg ye indirim istiyoruzzzzz cebimiz yaniyooooo!
  • Misafir 19 saat önce
    gelsin paracıklar :)
  • Misafir 19 saat önce
    Cok merak ediyorum bu indirim vatandaşa yansıycakmı acaba??
  • Misafir 19 saat önce
    Cok merak ediyorum bu olay vatandaşa yansıycakmı acaba??
  • Misafir 19 saat önce
    Politika budur.
  • Misafir 19 saat önce
    güzeel:))
  • Misafir 19 saat önce
    anammmm ne güzel haber bu
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