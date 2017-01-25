Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
En son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruş zam gelmişti.
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YORUMLAR 14
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Misafir 7 saat öncevay anasını fulleyim bari00
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Misafir 7 saat önceÖnce zam üstüne zam yap. Sonra 6 7 kuruş indirim. Ve hala indirim geliyor diye sevinenler var. 1 ay sonrasını bekleyin...00
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Misafir 8 saat önceİstanbulda 4.71-4.72 şu anda00
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Misafir 9 saat önceNe indirim vay be, mutluluktan ağlayacağım...00
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Misafir 9 saat önceNiye bukadar cok indirmisler sasirdim dogrusu00
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Misafir 9 saat önceKorkuyorum fırtına öncesi sessizlik30
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Misafir 9 saat öncekar yağsa bukadar sevınmezdım00
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Misafir 10 saat önceçok düşündürücü, 6-7 kuruş indirim çok düşündürücü...30
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Misafir 11 saat öncedepolari fullemek lazim33
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Misafir 11 saat öncedunyanın en pahalı mozotunu gazını benzınını kullanıyoruz 6-7 kurus ındırım mı cok sevındık ya cok mutlu olduk vallah :)):270
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