Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

En son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruş zam gelmişti.