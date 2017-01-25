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Motorin fiyatlarına 7 kuruş indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 7 kuruş indirim yapıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:51:56 Güncelleme: 13:57:55 AA

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

En son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruş zam gelmişti.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 7 saat önce
    vay anasını fulleyim bari
  • Misafir 7 saat önce
    Önce zam üstüne zam yap. Sonra 6 7 kuruş indirim. Ve hala indirim geliyor diye sevinenler var. 1 ay sonrasını bekleyin...
  • Misafir 8 saat önce
    İstanbulda 4.71-4.72 şu anda
  • Misafir 9 saat önce
    Ne indirim vay be, mutluluktan ağlayacağım...
  • Misafir 9 saat önce
    Niye bukadar cok indirmisler sasirdim dogrusu
  • Misafir 9 saat önce
    Korkuyorum fırtına öncesi sessizlik
  • Misafir 9 saat önce
    kar yağsa bukadar sevınmezdım
  • Misafir 10 saat önce
    çok düşündürücü, 6-7 kuruş indirim çok düşündürücü...
  • Misafir 11 saat önce
    depolari fullemek lazim
  • Misafir 11 saat önce
    dunyanın en pahalı mozotunu gazını benzınını kullanıyoruz 6-7 kurus ındırım mı cok sevındık ya cok mutlu olduk vallah :)):
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