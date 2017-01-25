Türkiye'nin ham petrol ithalatı kasımda azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Aylık Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'de toplam rafineri petrol ürünleri üretimi 2016 Kasım'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,09 artarak 2 milyon 518 bin tona yükseldi.

Söz konusu ayda motorin türleri üretimi yüzde 18,02 artışla 937 bin 675 tona, benzin türleri üretimi ise yüzde 5,41 artarak 492 bin 558 tona çıktı.

Toplam petrol ürünü satışları geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,69 artışla 2 milyon 333 bin tona yükseldi. Bu dönemde benzin türleri satışları yüzde 9,03 artarak 181 bin 63 tona, motorin türleri satışları ise yüzde 9,53 yükselerek 1 milyon 982 bin tona ulaştı.

Türkiye'nin toplam ham petrol ithalatı geçen kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,05 azalışla 2 milyon 256 bin 493 tona geriledi.

Motorin türleri ithalatı ise yüzde 13,82 artarak 997 bin 427 tona çıkarken, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 862 artışla 21 bin 555 ton oldu. Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 99,79 artışla 6 bin 59 tona ulaşırken, havacılık yakıtları ihracatı ise yüzde 38,35 azalarak 214 bin 457 tona geriledi.

Kasımda benzin türleri ihracatı, 2015 Kasım'a kıyasla yüzde 7,37 arttı ve 337 bin 877 tona çıktı.