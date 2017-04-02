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Asyalı firmalardan Türkiye'de 2 milyar dolarlık ortaklık

02 Nisan 2017 Pazar, 12:50:06 HABERTURK.COM

Türkiye Asyalı yatırımcıların radarına girdi. 2016 yılında Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım tutarı 6 milyar 714 milyon dolar olurken, bunun 2 milyar 6 milyon doları Asya Bölgesi'nden geldi. 2016 yılında 15 Asyalı şirket, Türk şirketlerinin ya tamamını satın aldı ya da değişik oranlarda ortak oldu. Peki bu firmalar kimler ve hangi Türk firmaları satın aldı?

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    Türkiye Asyalı yatırımcıların radarına girdi. 2016 yılında Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım tutarı 6 milyar 714 milyon dolar olurken, bunun 2 milyar 6 milyon doları Asya Bölgesi'nden geldi. 2016 yılında 15 Asyalı şirket, Türk şirketlerinin ya tamamını satın aldı ya da değişik oranlarda ortak oldu. 

     

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