Asyalı firmalardan Türkiye'de 2 milyar dolarlık ortaklık
02 Nisan 2017 Pazar, 12:50:06 | Güncelleme: 13:15:14
HABERTURK.COM
Türkiye Asyalı yatırımcıların radarına girdi. 2016 yılında Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım tutarı 6 milyar 714 milyon dolar olurken, bunun 2
milyar 6 milyon doları Asya Bölgesi'nden geldi. 2016 yılında 15 Asyalı şirket, Türk şirketlerinin ya tamamını satın aldı ya da değişik oranlarda ortak oldu.
Peki bu firmalar kimler ve hangi Türk firmaları satın aldı?
1
1|20
Türkiye Asyalı yatırımcıların radarına girdi. 2016 yılında Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım tutarı 6 milyar 714 milyon dolar olurken, bunun 2 milyar 6 milyon doları Asya Bölgesi'nden geldi. 2016 yılında 15 Asyalı şirket, Türk şirketlerinin ya tamamını satın aldı ya da değişik oranlarda ortak oldu.
2
2|20
Peki bu firmalar kimler ve hangi Türk firmaları satın aldı?
3
3|20
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen satın almalara bakmadan önce, iki hafta önce imzalanan bir anlaşma ile başlayalım.
4
4|20
1915 Çanakkale Köprüsünü yapacak olan konsorsiyumda da yer alan Güney Koreli SK Group, Ünal Aysal'a ait olan Unit International'in yüzde 30 hissesini satın aldı. İki firma İran'daki 3.4 milyar euroluk projeyi birlikte yürütecek.
5
5|20
Geçtiğimiz yıl işlem değerleri açıklananlar arasında en büyük satın alma Güney Koreli CJ CGV ile Mars Entertainment Group arasında gerçekleşti.
HABERİN DEVAMI
6
6|20
Buna göre Güney Koreli firma Mars Entartainment'ın yüzde 100 hissesini 689,2 milyon dolara aldı. İşlem Nisan 2016'da gerçekleşti.
7
7|20
İşlem değeri açıklananlar arasında ikinci büyük ortaklık ise kimya sektöründe gerçekleşti. Polisan'ın yüzde 50 hissesi 113.5 milyon dolar karşılığında Kansai Paint'e satıldı.
Geçtiğimiz yıl gerçekleşen diğer satın almalar ise şöyle:
8
8|20
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Boyracı İnşaat'ın yüzde 30'u Hong Kong merkezli Evershine firmasına 5.8 milyon dolara satıldı.
9
9|20
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Kurt&Kurt'un yüzde 75 hissesi Japonya merkezli Hitachi Kokusai Electric'e satıldı.
10
10|20
Hizmetler sektörönde faaliyet gösteren Mas-Deha'nın yüzde 100 hissesi Japon Devi Canon'a satıldı.
HABERİN DEVAMI
11
11|20
Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Netaş'ın yüzde 48 hissesi Çinli ZTE'ye 101.3 milyon dolar karşılığında satıldı.
12
12|20
Yiyecek İçecek sektöründe faaliyet gösteren Bizim Mutfak'ın yüzde 100 hissesi 66.6 milyon dolar karşılığında Japon Ajinomoto'ya satıldı.
13
13|20
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Inventram'ın yüzde 30 hissesi Japon Mitsui & Co'ya satıldı.
14
14|20
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren İstanbul PPP Sağlık Yatırım'ın yüzde 30'u Japon Sojitz Hospital PPP Investment'e satıldı.
15
15|20
Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Acıbadem Sağık ve Hayat Sigorta'nın yüzde 10'u Malezyalı Khazanah Nasional Berhad'a satıldı
HABERİN DEVAMI
16
16|20
Rito Tohumculuk'un yüzde 100 hissesi Japon Takii Seed'e satıldı.
17
17|20
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren BCS Technology ile Japon Hitachi Kokusai Electric ortak oldu
18
18|20
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren Bome Sanayi'nin yüzde 602ı Hindistan merkezli Trivitron Healthcare firmasına satıldı.
19
19|20
HMF Asansör'ün yüzde 51 hissesi Güney Koreli Hyundai Elevator'a satıldı.
20
20|20
Bilişim sektöründe faaliyet gösteren LinkPlus'ın yüzde 10 hissesi Hindistan merkezli Redington'a satıldı.