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ENERJİ

Talas Belediyesi GES kurulumu ile yılda 400 bin TL gelir elde edecek

Kayseri Talas Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini karşılamak için Süleymanlı Mahallesinde 1 MW gücünde güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumunu gerçekleştirerek, kasasına yılda 400 bin TL koyacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:45:52 Güncelleme: 15:47:53 HABERTURK.COM

Kayseri Talas Belediyesi, tükettiği elektrik enerjisini karşılamak için Süleymanlı Mahallesinde 1 MW gücünde güneş enerjisi santralinin (GES) kurulumunu gerçekleştirdi. Bu projeyle, yılda 400 bin TL’nin üzerindeki bir para, Talas Belediyesi’nin kasasında kalacak.

Talas ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde 20 dönüm alana kurulan 1 MW gücündeki güneş enerjisi tesisi, yaklaşık 6 milyon TL’ye mal oldu. Yatırımın, 673 bin TL’si Kalkınma Ajansı’na sunulan projeden alındı. GES projesinin devreye alınmasıyla belediyenin binaları, parklar ve bahçeler dahil tüm yıllık enerji tüketimi güneşten karşılanacak.

Proje hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Belediyemizin yıllık elektrik tüketimini, bu projeden karşılayacağız. Kendi enerjimizi, kendimiz üretmeye başladık. Enerji için ödediğimiz bütçe, kasamızda kalacak” dedi.

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