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ENERJİ

Motorinde 13 kuruş indirim yapıldı

Dolarda yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıyor. Benzinde dün yapılan indirimin ardından bugün de motorine büyük bir indirim yapıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:26:35 Güncelleme: 17:01:38 HABERTURK.COM

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,65 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,60 liradan 4,47 liraya, İzmir'de 4,62 liradan 4,49 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litre fiyatına en son 7 Nisan'da 9 kuruş zam yapılmıştı.

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YORUMLAR 34
  • Misafir 53 dakika önce
    bende yıllardır bunu bekliyordum...
  • Misafir 59 dakika önce
    BU GÜN İTİBARİ İLE BENZİN 3,5 MOTORİN 2,5 TL OLMASI GEREKİYOR YAŞAMI ZORLAŞTIRMAYA GEREK YOK
  • Misafir 3 saat önce
    devlet akaryakıt fiyatına müdahale edebilmek için bir akaryakıt markasını elinde tutmalı,yoksa bu azgın şirketlerden daha çok çekeriz,kur düşüyor petrol düşüyor fiyatlar sabit!
  • Misafir 4 saat önce
    oto gaz kullanıcıları üvey evlat mı :( gazda da indirim isteriz... dolar düşüyor 3.56 altında
  • Misafir 1 saat önce
    4 NİSANDA 20 KURUŞ İNDİRİM GELDİ HABERİN YOK GALİBA BEYEFENDİ
  • Misafir 7 saat önce
    her gün düşüyor iki gün sonra ıkı katı zam.
  • Misafir 7 saat önce
    MAZOT 4 TL NIN ALTINA İNMELİ ACİL BU FİYATTA MAZOTMU OLUR
  • Misafir 7 saat önce
    olması gereken indirimi hükümet yapmadıkça şirketlerden medet ummak =))) 1 lira ötvsinden alsın hele göstersin büyüklüğünü eveti alırken iyidik ??
  • Misafir 7 saat önce
    kuruşla indirim mi olur. bu miktarı kenara yazın. 1 ay icinde 30 kuruş artırırlar ya da diğer yakıt çeşitlerinden telafi ederler.
  • Misafir 8 saat önce
    dewamını bekliyoruz:)
  • Misafir 8 saat önce
    LPG ye de indirim yapın. 2 TL ye düşmesi lazım.
  • Misafir 8 saat önce
    Çıkar yine heveslenmeyin
  • Misafir 8 saat önce
    Aman ne büyük ne büyük indirim
  • Misafir 8 saat önce
    petrol sirketlerinin oyunlari yuzunden benzil ve dizel fiyatlari olmasi gerekenin 30 35 kurus üzerinde
  • Misafir 8 saat önce
    sağolsunlar
  • Misafir 8 saat önce
    indirim yetersiz brent petrol 3dolar dustu ve dolar kuru 15kurus geriledi buda demek oluyo ki en az 30kurus indirim olmalı.
  • Misafir 8 saat önce
    oh oh düşsün daha düşsün yaz geliyor rahat gezsin vatandaş :)
  • Misafir 8 saat önce
    başlığa bakan da birşey zanneder güldürmeyin
  • Misafir 8 saat önce
    Kaşıkla ver tencereyle al oh be
  • Misafir 8 saat önce
    inşallah gitgide daha iyiy olacağız.
  • Misafir 8 saat önce
    BOYLE MI TESELLI EDECEKSINIZ
  • Misafir 9 saat önce
    50-60 kr zam, 12-14 kr indirim?
  • Misafir 9 saat önce
    Dev indirim! Fiyatlar çakıldı!
  • Misafir 9 saat önce
    12-14 krş çok büyük indirim şaşırdık.
  • Misafir 9 saat önce
    arkasından büyüüüük bir zam kapıda
  • Misafir 9 saat önce
    Dubai deyim mutluyum haberi bu benim icin :D 4 kusur liraya benzin yada motorin mi olur hahahah, indirimde cok buyukmus :D hahahahahahxhxhxh
  • Misafir 9 saat önce
    benzin 4 liranın altına inmedikçe dolar 3 tl'nin altına inmedikçe bu indirimler bir anlam ifade etmiyor.
  • Misafir 9 saat önce
    Yapın böyle şeyler. ..
  • Misafir 9 saat önce
    Büyük bindirimlerin indirimimi acaba. Daha 6 ay önce 3,60 tl/lt idi.
  • Misafir 9 saat önce
    indirimden sonra bindirim GELECEKTİR...
  • Misafir 9 saat önce
    çok büyükmüş
  • Misafir 9 saat önce
    Kepçeyle al kaşıkla ver
  • Misafir 9 saat önce
    Güzel
  • Misafir 9 saat önce
    51 etkisi
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