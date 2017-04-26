Motorinde 13 kuruş indirim yapıldı

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,65 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,60 liradan 4,47 liraya, İzmir'de 4,62 liradan 4,49 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Motorinin litre fiyatına en son 7 Nisan'da 9 kuruş zam yapılmıştı.
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YORUMLAR 34
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Misafir 53 dakika öncebende yıllardır bunu bekliyordum...00
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Misafir 59 dakika önceBU GÜN İTİBARİ İLE BENZİN 3,5 MOTORİN 2,5 TL OLMASI GEREKİYOR YAŞAMI ZORLAŞTIRMAYA GEREK YOK00
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Misafir 3 saat öncedevlet akaryakıt fiyatına müdahale edebilmek için bir akaryakıt markasını elinde tutmalı,yoksa bu azgın şirketlerden daha çok çekeriz,kur düşüyor petrol düşüyor fiyatlar sabit!00
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Misafir 4 saat önceoto gaz kullanıcıları üvey evlat mı :( gazda da indirim isteriz... dolar düşüyor 3.56 altında00
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Misafir 1 saat önce4 NİSANDA 20 KURUŞ İNDİRİM GELDİ HABERİN YOK GALİBA BEYEFENDİ00
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Misafir 7 saat önceher gün düşüyor iki gün sonra ıkı katı zam.30
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Misafir 7 saat önceMAZOT 4 TL NIN ALTINA İNMELİ ACİL BU FİYATTA MAZOTMU OLUR00
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Misafir 7 saat önceolması gereken indirimi hükümet yapmadıkça şirketlerden medet ummak =))) 1 lira ötvsinden alsın hele göstersin büyüklüğünü eveti alırken iyidik ??00
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Misafir 7 saat öncekuruşla indirim mi olur. bu miktarı kenara yazın. 1 ay icinde 30 kuruş artırırlar ya da diğer yakıt çeşitlerinden telafi ederler.00
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Misafir 8 saat öncedewamını bekliyoruz:)30
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Misafir 8 saat önceLPG ye de indirim yapın. 2 TL ye düşmesi lazım.00
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Misafir 8 saat önceÇıkar yine heveslenmeyin60
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Misafir 8 saat önceAman ne büyük ne büyük indirim30
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Misafir 8 saat öncepetrol sirketlerinin oyunlari yuzunden benzil ve dizel fiyatlari olmasi gerekenin 30 35 kurus üzerinde00
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Misafir 8 saat öncesağolsunlar00
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Misafir 8 saat önceindirim yetersiz brent petrol 3dolar dustu ve dolar kuru 15kurus geriledi buda demek oluyo ki en az 30kurus indirim olmalı.00
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Misafir 8 saat önceoh oh düşsün daha düşsün yaz geliyor rahat gezsin vatandaş :)00
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Misafir 8 saat öncebaşlığa bakan da birşey zanneder güldürmeyin30
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Misafir 8 saat önceKaşıkla ver tencereyle al oh be30
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Misafir 8 saat önceinşallah gitgide daha iyiy olacağız.00
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Misafir 8 saat önceBOYLE MI TESELLI EDECEKSINIZ00
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Misafir 9 saat önce50-60 kr zam, 12-14 kr indirim?60
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Misafir 9 saat önceDev indirim! Fiyatlar çakıldı!00
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Misafir 9 saat önce12-14 krş çok büyük indirim şaşırdık.00
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Misafir 9 saat öncearkasından büyüüüük bir zam kapıda30
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Misafir 9 saat önceDubai deyim mutluyum haberi bu benim icin :D 4 kusur liraya benzin yada motorin mi olur hahahah, indirimde cok buyukmus :D hahahahahahxhxhxh00
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Misafir 9 saat öncebenzin 4 liranın altına inmedikçe dolar 3 tl'nin altına inmedikçe bu indirimler bir anlam ifade etmiyor.30
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Misafir 9 saat önceYapın böyle şeyler. ..00
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Misafir 9 saat önceBüyük bindirimlerin indirimimi acaba. Daha 6 ay önce 3,60 tl/lt idi.30
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Misafir 9 saat önceindirimden sonra bindirim GELECEKTİR...60
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Misafir 9 saat önceçok büyükmüş60
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Misafir 9 saat önceKepçeyle al kaşıkla ver30
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Misafir 9 saat önceGüzel00
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Misafir 9 saat önce51 etkisi00
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