İsrail ile Türkiye enerjide işbirliğine gidiyor

İsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, Türkiye ile İsrail arasında enerji anlaşmasının birkaç ay içinde imzalanabileceğini söyledi.

NTV'ye açıklamalarda bulunan Meridor, anlaşmanın her iki tarafın da çıkarına olacağını söyledi.

Meridor, bu anlaşmanın İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmaya bir alternatif olmayacağını ifade etti. Meridor, Kıbrıs konusunun Türkler ile Rumlar arasında olduğunu belirtti.

Anlaşmanın imzalanması konusunda iyimser olduğuna işaret eden Meridor, "Kesin bir tarih veremem ama birkaç ay içinde anlaşma imzalanabilir." dedi.

Meridor anlaşma ile Türkiye'ye istediği düzeyde gaz verilebileceğine işaret etti.