ENERJİ

Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:30:16 AA

Elazığ'ın Alacakaya ilçesi, sahip olduğu maden yatakları ile Kazakistan'dan sonra dünyanın en büyük yüksek tenörlü sert parça krom cevheri üretiminin gerçekleştirildiği merkez olarak dikkati çekiyor

  • 1 Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan
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    Türkiye'nin en büyük krom cevheri ve tek ferrokrom üreticisi ve ihracatçısı Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki yataklarından çıkardığı madenle, Kazakistan'dan sonra dünyanın en büyük yüksek tenörlü sert parça krom cevherini üretiyor.

  • 2 Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan
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    Eti Krom, Yıldırım Holding tarafından 2004 yılında Türkiye Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı.

  • 3 Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan
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    Eti Krom, geçen yıl ülkenin 1 milyon 254 bin 585 ton olan krom cevheri ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdi.

  • 4 Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan
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    Geçen yıl 620 bin ton krom cevheri üretiminin 411 bin tonunu holdingin bünyesinde yer alan ferrokrom üretim tesislerinde kullanmak üzere İsveç'e ve bir kısmını Çin'e ihraç etti.

  • 5 Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan
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    Firma, yarı mamul olarak ürettiği 75 bin ton ferrokrom metali ile toplam 119 bin ton ferrokrom metalini başta Hollanda, ABD, İtalya, Çin ve Avusturalya'ya sattı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Helal olsun size, emeklerinize. Bir de mamul hale getirebilsek keşke...
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