Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan

Türkiye'nin en büyük krom cevheri ve tek ferrokrom üreticisi ve ihracatçısı Eti Krom AŞ, Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki yataklarından çıkardığı madenle, Kazakistan'dan sonra dünyanın en büyük yüksek tenörlü sert parça krom cevherini üretiyor.
Eti Krom, Yıldırım Holding tarafından 2004 yılında Türkiye Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı.
Eti Krom, geçen yıl ülkenin 1 milyon 254 bin 585 ton olan krom cevheri ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdi.
Geçen yıl 620 bin ton krom cevheri üretiminin 411 bin tonunu holdingin bünyesinde yer alan ferrokrom üretim tesislerinde kullanmak üzere İsveç'e ve bir kısmını Çin'e ihraç etti.
Firma, yarı mamul olarak ürettiği 75 bin ton ferrokrom metali ile toplam 119 bin ton ferrokrom metalini başta Hollanda, ABD, İtalya, Çin ve Avusturalya'ya sattı.