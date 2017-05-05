Krom üretiminin yarısı Elazığ'dan

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"Geçen yıl yaptığımız üretimden 411 bin ton krom ve 119 bin ton ferrokrom satışı yapıldı ve büyük bir kısmı yurt dışına gönderildi. Krom cevheri sevkiyatımız büyük oranda Çin ve İsveç'e, ferrokrom da öncelikle Hollanda, ABD, İtalya, Çin ve Avustralya'daki depo ve müşterilerimize yapılıyor.''