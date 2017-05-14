EPDK, enerji yönetmeliği, rüzgar enerji yarışması, Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
ENERJİ

Rüzgar yarışması için gereken yönetmelik yayımlandı

Rüzgar veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı

14 Mayıs 2017 Pazar, 09:32:30 Güncelleme: 09:35:58

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 bin megavat kapasiteli rüzgâr yarışması için gereken yönetmeliği yayımladı.
Kurum, bu kapasiteye yönelik başvuruları 2015 yılında almıştı. İhaleler bu yıl içinde tamamlanacak. Bin megavatlık rüzgâr YEKA’sıyla birlikte bu yıl ihale edilecek toplam kapasite 4 bin megavatı bulacak.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, EPDK’nın "Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği" Resmi Gazete’de dün yayımlandı.

Buna göre, rüzgâr veya güneş enerjisi üretim tesisi kurmak üzere yapılmış önlisans başvurularından aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için ilan edilen kapasiteden fazla veya kesişenler bulunması durumunda sisteme bağlanacak olanı belirlemek için yarışma yapılacak.

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