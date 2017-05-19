Yenilenebilir enerjiye 1.7 milyar lira destek

Enerji Piyasaları İşletme verilerine göre, YEKDEM kapsamında Nisan'da 5 milyar 627 milyon 850 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece geçen ay üretilen toplam elektriğin yüzde 25.6'sı bu kapsamdaki santrallerden karşılandı.



YEKDEM kapsamında üretilen elektriğin, 4 milyar 155 milyon 845 bin kilovatsaati hidroelektrik santrallerinden, 950 milyon 781 bin kilovatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı. Kalan yaklaşık 521 milyon kilovatsaatlik üretim ise biyogaz, biyokütle, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elde edildi.



Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğe 1 milyar 596 milyon 711 bin 605 lira ödenirken, lisanssız güneş enerjisinden elde edilen enerjiye de 108 milyon 727 bin 613 lira destek sağlandı. Böylece, Nisan'da YEKDEM kapsamında yapılan elektrik üretimi için ödenen destek miktarı geçen yılın aynı ayına göre 587 milyon 457 bin lira artarak, 1 milyar 705 milyon 439 bin lira oldu.

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