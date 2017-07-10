Katar krizi, İran ile Türkiye’yi yakınlaştırdı

KATAR krizi ve son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler Türkiye ile İran arasındaki ekonomik işbirliğini hızlandıracak adımları beraberinde getirdi. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin İran’daki temaslarında 30 milyar dolar olarak öngörülen ticaret hacmi hedefinin iki ülkenin potansiyeli kapsamında 50 milyar dolar olarak revize edilmesi kararlaştırıldı. Bu yılın ekim ayına kadar ulaştırma, gümrük, bankacılık alanlarındaki bütün engellerin kaldırılmasına yönelik teknik çalışmaların başlatılmasında mutabık kalındı.

Türkiye’nin 14 ülkede açmayı planladığı Türkiye Ticaret Merkezi’nin ilki İran’da açıldı. Bu kapsamda temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Bakan Nihat Zeybekci, İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi ve İran Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Rıza Nimetzade ile ikili görüşmeler yaptı. Zeybekci ile Vaizi, ortak basın toplantısı düzenledi.

‘ENGELLER KALDIRILMALI’

Bakan Zeybekci, görüşmelerin ana fikrinin İran–Türkiye arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu söyledi. Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) hayata geçirilmesiyle ulaştırma, gümrük konularında engellerin kaldırılacağını kaydeden Zeybekci, “Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) Ocak 2015’te başladı. Verimli sonuçlar alıyoruz. TTA’yı imzalayan bakanlar ülkelerine ihanet ediyormuş gibi de anlaşılabilirler. Ama sonucun çok daha güzel olacağını bildiğimiz için sabrediyoruz” dedi. İki ülke arasında 30 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu vurgulayan Zeybekci, potansiyelin 50 milyar dolar olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ’NİN İLKİ İRAN’DA AÇILDI

‘ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDEKİ ORTAK İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRELİM’

Zeybekci, Vaizi ile düzenlediği ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının yanı sıra 3’üncü ülkelerdeki ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

‘SORUNU GEREKİRSE YERİNDE ÇÖZECEĞİZ’

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Mahmud Vaizi, TTA’nın verimli ve olumlu bir adım olduğunu, bu alandaki 265 olan ürün sayısına yenilerinin ilave edilmesini ele aldıklarını kaydetti. Bankacılık koşullarını da masaya yatırdıklarını anlatan Vaizi Türkiye Merkez Bankası’nın İran’a ziyaretinin kararlaştırıldığını belirtti. Vaizi ekimde düzenlenecek 26’ncı KEK toplantısı öncesinde ortak ulaştırma, gümrük komisyonlarının toplanacağını, komisyonun sıkıntıları aşamaması halinde sınırda ve yerinde ilgili bakanlarla çözüm yoluna gidileceğini söyledi.