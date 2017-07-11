Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin son 15 yılda enerjide devrim niteliğinde adımlar attığını belirterek, “Doğalgaz iletim şebekemizin günlük taşıma kapasitesini 190 milyon metreküpten 300 milyon metreküpe, takip eden iki yıl içinde de 400 milyon metreküpe çıkaracağız” dedi. Gazete Habertürk'ün haberine göre 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Seremonisi”nde konuşan Albayrak, petrol ve gaz sektörünün hem ekonomik hem de politik bakımdan çok dinamik bir süreçten geçtiğini dile getirerek, konvansiyonel olmayan petrol ve gazdaki devrim, düşen fiyatlar ve beklenenden daha az yatırım yapılmasının bu süreci etkilediğini aktardı.

‘DENİZLERE ODAKLANDIK’

Geçen yıl Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin yaklaşık 50 milyar metreküpe ve ham petrol ithalatının da yaklaşık 40 milyon tona ulaştığını ifade eden Albayrak, şöyle devam etti: “Ülkemizin enerji sektörü, enerjide hızlı talep artışı ve ithalat bağımlılığıyla tanımlanıyor. Sektörü yönetebilmek için hızlı ve politik reflekslere, iyi yönetişime, öngörülebilir bir düzenleyici çerçeveye ve özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi için önemli düzenlemelere ihtiyaç var. İşte bu nedenle, milli enerji ve maden politikamızı hayata geçirdik. Bu çerçevede, denizlerimizde arama ve üretim faaliyetlerimize odaklandık” diye konuştu.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Albayrak, Türkiye’de arz güvenliğini sağlamak amacıyla doğalgaz ve LNG altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını söyledi. Doğalgazda taşıma ve depolama kapasitesini artıracaklarını belirten Albayrak, “Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nin de kapasitesinin yükseltilmesiyle 2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bu anlamda bölgedeki en büyük doğalgaz depolama kapasitesine sahip ülkelerden biri olacağız” diye konuştu.

‘TÜRKİYE PETROLÜN OLİMPİYATINI ALMAK İÇİN ÇOK SIKI ÇALIŞTI’

Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth da kongrenin organizasyonuna verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Toth, Dünya Petrol Konseyi’nin 1933 yılında kurulduğunu ve petrol sektörünün bütün faaliyetlerini içinde barındırdığını anlattı. Kongrenin her üç yılda bir gerçekleştirildiğini anımsatan Toth, şunları söyledi: “Türkiye bu kongreyi alabilmek için çok sıkı çalıştı. Çünkü biliyorsunuz kongrenin alınabilmesi için de rekabet var. Bu organizasyon aynı zamanda petrol endüstrisinin olimpiyat oyunları olarak adlandırılıyor. Bu organizasyonda çok sayıda bilim adamı endüstrinin geleceğini tartışacak.”

Shell Dünya Başkanı Ben Van Beurden, Mabeyn Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

- SHELL DÜNYA BAŞKANI BEN VAN BEURDEN: YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR

Shell Dünya Başkanı Ben Van Beurden kongredeki konuşmasında, dünyanın enerji alanında çok önemli fırsatların eşiğinde olduğunu belirterek, “Yenilenebilir enerjideki gelişmeler, piyasadaki maliyetleri düşürdü ve daha da düşmesi bekleniyor” dedi.

- SAUDİ ARAMCO ÜST YÖNETİCİSİ NASSER: GAZIN PAYINI ARTIRACAĞIZ

“Önümüzdeki 10 yılda piyasada doğalgazın payını artırarak günlük 651 milyon metreküp seviyesine ulaşacağız” diyen Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, 2030’da Suudi Arabistan’ın bir güneş enerjisi ülkesi olmasını hedeflediklerini söyledi.

SOCAR BAŞKANI ABDULLAYEV: TÜRKİYE’YE YATIRIM PLANININ 12.6 MİLYARINI TAMAMLADIK

SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, şirketlerinin geçen yıl Türkiye’ye yatırım yapan en büyük dış yatırımcılardan biri olduğunu kaydetti. Abdullayev, Petkim, Petlim, STAR Rafineri ve Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi dev projeleri kapsayan ve bugüne kadar toplam 18 milyar dolar olarak açıklanan yatırım planlamalarının revize edildiğini aktararak, “Şimdi Türkiye’ye planlanan 19.5 milyar dolarlık yatırımın, 12.6 milyar dolarlık kısmı tamamlandı. Ege Bölgesi’nin en derin limanı olan Petlim’in ardından şu ana kadar yüzde 90’ı tamamlanan ve gelecek yıl faaliyete başlayacak olan STAR Rafineri’nin Türkiye’nin cari açığını kapatmada önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. 6 milyar dolarlık bir yatırım olan STAR Rafineri’nin yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi olacak” dedi.

Rövnag Abdullayev

Azerbaycan’daki Şahdeniz gazını Avrupa’ya taşıyacak projenin Türkiye ayağı olan TANAP’ın gelecek yıl ilk gazı ülkeye getireceğine de dikkati çeken Abdullayev, 2020 yılında bu hattı kullanarak 16 milyar metreküp gazı Avrupa’ya ihraç edeceklerini kaydetti. Abdullayev, Şahdeniz projesinin ikinci fazı olan ve toplam 40 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru projesinin, Türkiye ve Avrupa’nın enerji güvenliği açısından önem arz ettiğini kaydetti.