Özelleştirme İdaresi Başkanı Aksu: Yerli kömür ihaleleri sürecek

Özelleştirme İdaresi Başkanı Aksu, HABERTÜRK’e enerji özelleştirmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Aksu, yerli kömürün enerji üretimine kazandırılması amacıyla başlatılan yeni modelde ilk uygulama olan Çayırhan Termik Santralı için işletme devir ve elektrik satış sözleşmesini 11 Temmuz’da yatırımcı grupla imzaladıklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre; Aksu, Kolin, Kalyon, Çelikler ortaklığının hızla yatırıma başlayacağını ve 800 MW’lık santral kuracaklarını belirtti.



ENERJİ İTHALATI AZALIR



Yerli kömürün değerlendirilerek, enerji arzına katkı sağlamasını istediklerini kaydeden Aksu, yerli kömürün devreye girmesiyle, ona karşılık gelecek olan miktarda da enerji ithalatının azalacağına dikkat çekti.



Enerji Bakanlığı’nın bildireceği yeni sahalarda uygulamaya devam edeceklerini belirten Aksu, "Bu kömür sahalarını sırasıyla ekonomiye kazandıracağız. Yatırımcı bu modeli çok beğendi. İmar, ÇED, orman gibi gerekli tüm izinleri devlet tarafından temin ediliyor" dedi.

YENİ YAPILACAK HES'LER

Santral Yeri





Kapasite

(MW) Yenice Sakarya 38 Dinar 2 Afyon 3 Suçatı, Değirmendere,

Karaçay, Kuzuculu Kahramanmaraş,

Osmaniye, Hatay 8.2 Çine Aydın 46.3 Menzelet, Kılavuzlu Kahramanmaraş 178

TOPLAM 293.8



GELECEĞE YATIRIM



Aksu, yerli kömürün ekonomiye kazandırılması konusunda sırada Eskişehir Alpu B sahasının işletme hakkının devri ihalesinin bulunduğunu söyledi. Aksu, "Bu model, dış kaynak bağımlılığı, cari açığın azaltılması, daha dengeli elektrik portföyü oluşturulması, bölgesel kalkınma ve istihdam sağlanması gibi nedenlerle büyük önem taşıyor. Santrallarda yerli kömürün kullanımı, ülkemiz enerji geleceğine yapılan en büyük yatırım olacak" dedi.



ALİAĞA TERMİK SANTRALİ ENERJİ İMARLI OLARAK DEVREDİLECEK



Özelleştirilen kömür santrallarına da dikkat çeken Aksu, santralların daha verimli işlemeye başladığını ve yeni ünitelerin devreye girdiğini kaydetti. Aksu, atılan bu adımlarla yerli kömürden elektrik üretiminin arttığını ve elektrik fiyatlarına da olumlu yansımasının olduğunu dile getirdi.



Aksu, üretim özelleştirmeleri kapsamında, bugüne kadar 10 termik santralın satışından 8.6 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde ettiklerini belirtirken, "71 tane de HES özelleştirdik. 2.9 milyar dolarlık gelir elde ettik. Elektrik üretim özelleştirmelerinden toplam 11.5 milyar dolarlık gelir sağladık" diye konuştu.



Aksu, şu anda EÜAŞ’a ait Manyas, Dinar 2, Çine, Suçatı, Değirmendere, Kuzuculu, Karaçay, Menzelet ve Kılavuzlu santralları için ihale ilanına çıktıklarını ve ihalelerin eylül ayında tamamlanacağını söyledi. Aksu, Aliağa Termik Santralı’nın bulunduğu alanı da "enerji imarlı" olarak özel sektöre devredeceklerini söyledi.



'SEKTÖRE GİRMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT'



Enerji sektörüne girmek isteyenler için özelleştirme ihalelerinin önemli fırsat sunduğunu kaydeden Aksu, “Yatırımcı santralını devraldığı anda elektrik üretim tesisine sahip olmuş oluyor. Sektöre yeni girecek yatırımcılar, orada nakit yaratacak. Kapasite büyütmek isteyenler için de fırsat” dedi.

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