Brent petrolün varil fiyatı 53 dolar

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,46 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,88 doları görmüştü. Bu sabah 52,64 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,30 artarak 52,80 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,29 dolardan alıcı buldu.

Dün Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de talebin artması ve ABDnin Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama olasılığı nedeniyle yükseliş eğilimine girmişti.

Geçen haftaki yükselişin ardından petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününü kar satışları ile geçirdi. Üretim kısıntısı anlaşmasından muaf tutulan Libya ise üretim miktarını yükseltmeye devam ediyor. Dün açıklanan rakamlara göre ülkenin üretimi temmuz ayında 90 bin varil artış kaydetti.

OPEC TOPLANTISI KRİTİK

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısını değerlendirmek üzere 7-8 Ağustos tarihlerinde toplanması bekleniyor. Bu tarihe kadar OPEC yetkililerinden gelecek açıklamalar fiyatlandırmalar üzerinde etkili olabilir.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi temmuz ayı imalat sanayi PMI, İngiltere temmuz ayı imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi 2. çeyrek GSYH, ABD haziran ayı kişisel gelir ve harcamalar, ABD temmuz ayı imalat sanayi PMI ve ISM İmalat Endeksi ile ABD haziran ayı inşaat harcamaları verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,81 ile 52,89 dolar aralığının direnç, 52,65 ile 52,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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