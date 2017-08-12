Bakan Albayrak: Yerli kömürle önemli adımlar atılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Özellikle bölgesel ve yöresel istihdamda ekonominin canlanması ve dışa bağımlılığın azalması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Her türlü teknolojik altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Daha çevreci dediğimiz, daha az kükürt dediğimiz çevresel açıdan önemli bir trend yakaladık.

Yeni yerli kömür santralleri modelimizi geliştiriyoruz. Güneş de olacak, yerli kömür de olacak, nükleer santrali de olacak. Yerli kömürün öne çıkarılmasıyla yeni teknolojilerimizle birlikte çok ciddi bir hamle yapacağız. Yerli kömürde önemli adımlar atacağız. Kül taşıma ilk örneklerimizden biri olacak. Bu modelimize baktığımızda her 1000 megabayt santral, 1000 kişiye istihdam sağlayacak. Bunun ithal enerji tarafını karşımıza koyduğumuzda ise 1.2 milyar metreküp doğalgaza eşdeğer. Yıllık 300-400 milyar dolarlık bir tasarruf elde edeceğiz. Güneş ve rüzgarın yanında yerli kömürü de dahil edeceğiz.

"ESKİ SANTRALLER 2019'A KADAR BİTECEK"

Bunlar sadece çevresel açıdan önem arz etmiyor. Türkiye'de eski nesil santraller vardı, eski santraller, 2019'a kadar bitecek. Yeni filtreleme sistemleri gelecek. eski sistemleri kullanan firmalar bunu kaldıracaklar. Santralin yaşam ömrü var, maliyeti var ama çevrenin maliyeti yok.

Mevcut santraller ve yapılacak olan santraller bu yeni sisteme uygun olacak. 2019'da yılında bu eskilerde, yeni kriterlere uygun olmak zorunda. Olmayanlarla külahları değişeceğiz. Biz bu santraller için diyoruz ki, artık çevresel açı bizim için çok önemli, mesela filtreleme gibi... Bunları asgari bir düzene sokmamız lazım. 5-6 tane böyle firma vardı. Hepsini teker teker takip edeceğiz.

"MADENCİLİK AÇISINDAN DÖNÜŞÜME GİRECEĞİZ"

Bunun çevresel tarafı dışında, çok daha aktif bir model yapacağız. İş sağlığı ve güvenliği, saha uygulamaları, eğitim noktasında, sadece kamuya değil, özel sektörle birlikte bunlarla ilgili ciddi bir denetim mekanızması oluşturacağız. Kolay bir süreç değil, yeni başladık. Her alanda koyduğumuz hedefler, kurumsallaşma, profosyenelleşme, çevresel anlamda, verimilik anlamında ve madencilik sektöründe her anlamda gelişmeye devam edeceğiz. Madencilik açısından önemli bir dönüşüme gireceğiz.

Türkiye yeraltı ve yerüstü zenginliklerini aktif kullanacak bir döneme başladı diyebiliriz. Eylül sonuna kadar, Milli Maden Politikamız devreye girecek. İlk modelimizi, inşallah bu sene uygulayacağız.

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