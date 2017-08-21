Motorin fiyatlarına indirim geldi - Son Dakika

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,59 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,55'ten 4,48 liraya, İzmir'de 4,58'ten 4,51 liraya düşecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzin ve motorinin litre fiyatına en son 1 Ağustos'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.
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YORUMLAR 45
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Misafir 4 saat önce1 depoda 3 türk lirası oynuyor yazıklar olsun...00
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Misafir 4 saat önceBaşım döndü00
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Misafir 5 saat önceEskiden En azından benzin vardı da biz mi içtik denirdi. Şimdi benzin var zam var. Bundan sonra da zam varsa oy yok...60