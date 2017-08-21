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Motorin fiyatlarına indirim geldi - Son Dakika

Motorine 7 kuruş indirim yapıldı

Motorinin litresinde bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirime gidildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:22:53 Güncelleme: 17:54:44 AA

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruşluk indirim yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,59 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,55'ten 4,48 liraya, İzmir'de 4,58'ten 4,51 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzin ve motorinin litre fiyatına en son 1 Ağustos'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.

 

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YORUMLAR 45
  • Misafir 4 saat önce
    1 depoda 3 türk lirası oynuyor yazıklar olsun...
  • Misafir 4 saat önce
    Başım döndü
  • Misafir 5 saat önce
    Eskiden En azından benzin vardı da biz mi içtik denirdi. Şimdi benzin var zam var. Bundan sonra da zam varsa oy yok...
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