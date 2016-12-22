İŞ-YAŞAM HABERLERİ
22 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Dolarda yaşanacak her 10 kuruşluk düşüş, vatandaşın 50 kuruş aleyhine olacak

15 Ocak 2016 Cuma, 12:19:38

Bugün saat 07.00 itibarıyla geçişlerin başladığı Avrasya Tüneli’nde 2017’de alınacak geçiş ücretinin, 1 Ocak’taki kur baz alınarak yıl boyunca sabit kalacağı belirlendi

  • 1
    1 | 218

    İstanbul trafiğinin rahatlamasına önemli katkıda bulunması beklenen Avrasya Tüneli, bugün araç trafiğine açılıyor. Tüneli inşa eden Yapı Merkezi ile Güney Koreli SK E&C şirketinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ), 25 yıl tüneli işlettikten sonra devlete devredecek.

  • 2
    2 | 218

    Otomobillerden 4 dolar, minibüslerden ise 6 dolar geçiş ücreti alınacak. Bu ücretlere yüzde 18 oranında da KDV ilave edilecek. Tünelde bu yılın sonuna kadar otomobiller için geçiş ücreti her iki yönde 15 lira olarak uygulanacak.

  • 3
    3 | 218

    Dünkü açılışın ardından Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 1 Ocak 2017 tarihindeki dolar kuru dikkate alınarak, 3.50 lira olduğu baz alınırsa, otomobillerden 16.5 lira, minibüslerden de 21.5 lira geçiş ücreti alınacağını söylemişti.