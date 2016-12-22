Dolarda yaşanacak her 10 kuruşluk düşüş, vatandaşın 50 kuruş aleyhine olacak

195 | 218

Avrasya Tüneli'nin tamamlanmasıyla 100 dakikayı bulan Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat süresi 15 dakikaya kadar inecek. Projede deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen 5.4 kilometrelik iki katlı tünelin deniz altındaki kısmı 3.34 kilometre uzunluğunda olacak. Projenin tamamı yani Kazlıçeşme ve Göztepe arasındaki mesafe ise 14.6 kilometre. Tünel için Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9.2 kilometrelik güzergahta ise yol genişletme ve çalışmaları, araç alt geçitleri ve yaya üst geçit çalışmaları devam ediyor.