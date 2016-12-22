Dolarda yaşanacak her 10 kuruşluk düşüş, vatandaşın 50 kuruş aleyhine olacak

İstanbul trafiğinin rahatlamasına önemli katkıda bulunması beklenen Avrasya Tüneli, bugün araç trafiğine açılıyor. Tüneli inşa eden Yapı Merkezi ile Güney Koreli SK E&C şirketinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ), 25 yıl tüneli işlettikten sonra devlete devredecek.
Vatandaş her geçişte 1 lira kâr edecek; 17.5 lira yerine, 16.5 lira ödeyecek. Ancak, kur yıl içinde düştüğü takdirde sistem vatandaşın aleyhine işleyecek. Dolar kurundaki hızlı yükselme eylül ayında başladı. O tarihe kadar 2.75-2.95 arasında seyreden dolar kuru, eylülden itibaren artarak bugünkü seviyelere ulaştı.
Bu durumda, geçiş ücreti yılbaşındaki kura endekslendiğinde, kurdaki her 10 kuruşluk düşüşe karşılık vatandaş geçiş ücretlerinde 50 kuruş daha fazla ödemiş olacak. Kurda bu şekilde hızlı bir düşüş yaşanması durumunda geçiş ücretlerinin yeniden revizyonu konusunda taleplerin gelmesi bekleniyor.
Deniz altındaki tünel inşaatının 22 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanmasının ardından, karada devam eden bağlantı yolları çalışmaların da sona gelindi. Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek projenin toplam uzunluğu 14,5 km iken bunun 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında inşa edildi. Proje otomobillerin ve minibüslerin geçeceği 2'şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.
Avrasya Tüneli projesinin Samatya bölgesinde küçük bir bölgede asfaltlama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Bu bölgenin açılışa yetiştirilmesi için gece gündüz çalışıldığı öğrenildi. Tünellerin ağızlarının bulunduğu Çatladıkapı mevkiinde ise çalışmaların çok büyük bölümü tamamlandı.Tünel girişleri öncesi gişeler yerleştirilirken, açılış töreni hazırlıkları da başladı.
Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak.
Ayrıca tünelde her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi, tünelin her noktasının 7x24 izlendiği kapalı devre televizyon sistemi ve olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte yapıldı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Marmaray'ın kardeşi niteliğinde olan metro hattından sonra lastik tekerlekli araçlar için iki katlı inşa edilen tünel projesi için ihale, 12 Haziran 2007'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapıldı. Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak Avrasya Tüneli Projesi, boğazı geçen mevcut iki köprüyle bağlantılı olarak planlandı.
Kazlıçeşme-Göztepe hattında gerçekleştirilen Avrasya Tüneli Projesi, yoğun trafiğin etkili olduğu şehir içinde yolculuk süresini önemli ölçüde azaltacak. Asya ve Avrupa yakaları arasında 100 dakikaya varan ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek, güvenli ve konforlu yolculuğun ayrıcalığı yaşanacak.
Tünelin giriş ve çıkış noktalarındaki bağlantı yollarının genişletilmesi ve düzenlenmesiyle trafik daha akıcı hale gelirken, çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanacak.
Söz konusu proje, Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki en kısa güzergah olacağı için yakıt masrafı düşecek, havaya salınan zararlı gaz miktarının yanı sıra aracın bakım masrafları da azalacak.
Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan tünel, 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı için gelişmiş bir sisteme sahip olacak. En ileri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamalarının ürünü olan tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıda inşa edildi.
Tünel üstün güvenlik özellikleriyle gerektiğinde sığınak olarak da kullanılabilecek. Modern aydınlatma teknolojisi, yüksek kapasiteli havalandırma sistemi, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın tesisatı, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, acil tahliye sistemleri ve her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleriyle hizmet verecek.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Avrasya projesine isim bulmak için online anket hazırlanmıştı. Bakan Ahmet Arslan, o anketin iptal edildiğini söyledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'ne isim bulma süreciyle ilgili son noktayı koydu. Arslan, tünelin adının "Avrasya" olacağını söyledi.
Öte yandan Bakan Arslan; "21 Aralık'tan geçerli olmak üzere biz resmi ücreti değil, bir ücret belirleyeceğiz. 31 Aralık'a kadar o ücretle geçilecek. 11 günde toplayacağımız parayı da sosyal sorumluluk projesini aktaracağız. Ücretsiz yapmayacağız" ifadesini kullandı. Tünelden geçiş ücreti bu ayın sonunda netlik kazanacak.
Bakan Arslan düzenlenen anketle ilgili olarak şunları söyledi: "Bizim için bu kadar değerli olan bir liderin Atatürk'ün ismini alıp yarıştırmaya sokmak, yarıştırıyor olmanın bence anlamı, ve amacı bu projeye ve Atatürk'e karşı olan değerimize saygıdan değil tam tersine ülkede ikilik yaratılması üzerine kurulan bir senaryonun parçasıydı. Abdülhamit Han'ı aldılar yarıştırıyorlar.
Abdülhamit Han, 33 yıl Osmanlı'yı idare etmiş. Bundan 160 yıl önce denizin altında kıtaları birleştirmeyi öngörmüş bir değerimiz. Böyle bir değeri alıp yarıştırıyorlar. Başka isimler de geldi ama Mevlana'yı, Hacı Bektaş-ı Veli'yi yarıştırıyorlar. Bunların hepsi tekrar söylüyorum bu ülkenin değerleri, zenginlikleri. Biz değerlerimizi ve zenginliklerimizi yarıştırarak bir yere varamayız.
Tam tersine hepsinin bize verdiği mirasın hakkını vererek birlik beraberlik içinde 2023 yürümeliyiz. Böyle bir çarpıtma, kafa karışıklığı oluşturma değerlerimizi birbiri ile yarıştırıyor olmak adına ortaya konulan senaryolar. Yapılan kafa karışıklığı bizi de ziyadesi ile üzmüştür" diye konuştu.
İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi'nde sona yaklaşıldı. Marmaray'ın kardeşi olarak tanımlanan Avrasya Tüneli'nin 20 Aralık'taki açılışı öncesinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, "Kıtalar Birleşiyor Alttan, İsmi Geliyor Halktan" sloganıyla anket başlattı. Anket sonrası Ekşisözlük, Facebook ve Twitter üzerinden örgütlenen sosyal medya kullanıcıları #TüneleİsimÖnerim başlığıyla Avrasya Tüneli'nin adının “Atatürk” olması için kampanya başlattı.
Bazı kullanıcılar da tünelin adının Boğaz'a ilk tüp geçiş projesini çizdiren Osmanlı padişahı Abdülhamid Han olması gerektiğini savunuyor. Öte yandan özellikle ülkücüler Avrasya Tüneli'ne 'Alparslan Türkeş' adının verilmesi için kampanya başlatmıştı. Ülkücüler "Milli projeye milliyetçi isim" sloganıyla başlmattıkları kampanyayı geçtiğimiz günlerde Twitter'da Türkiye gündemine sokmayı başardı.
5.4 kilometrelik iki katlı tünelin hem Avrupa hem de Asya Yakası'nda toplam 8 gişe bulunacak. Geçişler OGS ve HGS ile yapılabilecek. İnşaatın tamamlandığını belirten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yetkilisi İnşaat Mühendis Umut Arda Dündar, "Mekanik ve elektrik, elektronik montajlar yapılıyor. Gişelerde entegrasyon çalışmaları tamamlanmak üzere" dedi.
Projede yaklaşık 2 milyon metreküp kazı yapıldı, 700 bin metreküp beton, 70 bin ton demir kullanıldı. Başka bir deyişle 788 olimpik havuzu dolduracak kadar kazı yapıldı, 18 stadyum yapacak kadar beton, 10 adet Eyfel Kulesi yapacak kadar demir kullanıldı. Boğaz geçişlerinde sağlayacağı ek kapasite sayesinde yolculuk sürelerindeki kısalma ile yılda yaklaşık 52 milyon saat zaman tasarrufu sağlanacak.
Araçların yaydığı emisyon miktarı (karbon monoksit, karbon dioksit, azot oksitler, partikül madde vb.) yılda yaklaşık 82 bin ton azalacak. Aynı anda 60 taşeron firmanın çalıştığı projede günde bin 800 kişiye istihdam sağlanıyor. Yapılan harcamalarla Türkiye ekonomisine günde 1.5 milyon liralık bir iş hacmi yaratılıyor.
14.6 kilometre uzunluğundaki proje sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe arasında yoğun trafikte 100 dakikada alınan yol 15 dakikaya inecek. Raylı sisteme sahip Marmaray'ın aksine Avrasya Tüneli'nden Otomobiller geçecek. Günde 120 bin aracın geçiş yapacağı hesaplanırken, geçiş ücreti 17 TL olacak. Günlük ortalama 2 bin 500 mühendis, teknik eleman ve işçinin çalıştığı tünelin yüzde 99'u tamamlandı.
Her iki yakanın da bağlantı yollarında trafik işaretleri, sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı. Aydınlatma takılırken, sesi azaltan, buzlanmayı ve erimeyi önleyen asfalt kullanıldı. Yap-İşlet Devret modeliyle yaklaşık 1 milyar 245 milyon dolarlık finansmal yapılan tüneli Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş., 24 yıl 5 ay süreyle işletecek. Proje yatırımı için kamu kaynaklarından hiçbir harcamada bulunulmadı.
Yatırım için 960 milyon dolarlık uluslararası kredi sağlandı. 285 milyon dolarlık öz kaynağı Yapı Merkezi ve SK E&C temin etti. Geçen ekim ayında ilk otomobil geçişini test eden ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan kendi kullandığı makam aracıyla Avrupa'dan Asya'ya 5 dakikada geçti. Erdoğan'a Başbakan Binali Yıldırım da eşlik etmişti.
Projenin en önemli aşaması 3.4 kilometrelik Boğaz Geçişi. Boğaz Geçişi için dünyanın en gelişmiş TBM (Tunnel Boring Machine - Tünel Açma Makinesi) teknolojisinden yararlanıldı. TBM, günde 8-10 metre ilerleyerek, 3 bin 344 metrelik ve 16 aylık çalışmayı Ağustos 2015'te tamamladı. Toplam bin 674 bilezikten oluşan tünelde, olası depreme karşı dayanıklılığı artırmak için iki ayrı noktada sismik bilezik monte edildi.
Bilezikler, çap ve sismik aktivite seviyesi göz önüne alındığında "TBM" sektöründe dünyada ilk. Bileziklerin üretiminde kullanılan yüksek performanslı prekast beton segmanlar, Yapı Merkezi Prefabrikasyon Tesisleri'nde üretildi. Uluslararası sertifika kuruluşunca yapılan analiz ve simülasyonlarda segman ömürlerinin en az 127 yıl olduğu rapor edildi.
-Asya girişi Harem'de, Avrupa yakası girişi ise Çatladıkapı'da yer alacak.
-Tünel, ileri teknolojisiyle güvenli ve konforlu yolculuk imkanı sağlayacak. -Modern aydınlatma, havalandırma ve düşük eğilimli yolla konfor artacak.
-Tünelinde her katta iki şeritten tek yönlü geçiş sağlanacak. -Sis ve buzlanma durumunda kesintisiz yolculuk olacak.
-Karayolu ağını tamamlayan anahtar bağlantı ve İstanbul'daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım olanağı olacak.
-Trafik yoğunluğu azalacak ve egzoz emisyon oranı azalacak.
-Tarihi yarımadanın doğusunda trafik azalacak.
-Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerinin trafiği rahatlayacak.
-Yapısı İstanbul siluetine zarar vermeyecek.
-7 gün 24 saat hizmet verecek.
-Sadece minibüs ve otomobiller kullanabilecek.
-OGS ve HGS ile ödeme yapılacak. Yolcular için ek ücret yok.
-Her 100 metrede bir yer alan acil durum telefonları, kamu anons sistemi, radyo anonsu ve GSM alt yapısı sayesinde yolculuk esnasında kesintisiz bir iletişim imkânı sağlanacak ve acil durumlarda bilgi akışı kesilmeyecek.
-Tünel girişlerinde ve içinde 7/24 görev yapan İlk Müdahale Ekipleri olaylara hemen müdahale edecek.
-Tünel, 7.5 büyüklüğündeki bir depreme göre tasarlandı. Boğaz altında inşa edilen sistem, İstanbul'da 500 yılda bir olacak en büyük depremde hiç hasarsız hizmete devam edebilecek.
-2 bin 500 yılda bir olma olasılığı bulunan depremde ise küçük bakımlarla hizmete açılabilecek şekilde inşa ediliyor.
(Sabah)
Avrasya Tüneli, 20 Aralık’ta hizmete giriyor. Asya ile Avrupa’nın Marmaray’dan sonra Boğaz’ın altından ikinci buluşması olan Avrasya Tüneli’nin temeli 2011’de atıldı. 1 milyar 245 milyon dolara Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçen tünel yerin 160 metre altına inşa edildi. Yaklaşım yollarıyla toplam uzunluğu 14.6 kilometre olan Avrasya Tüneli, Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki 100 dakikalık yolu 15 dakikaya indirecek.
Avrasya Tüneli, ‘Avrupa’, ‘Boğaz’ ve ‘Anadolu’ olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. İki katlı olarak inşa edilen Avrasya Tüneli’ne hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndan girilip çıkılabiliyor. Avrasya Tüneli’nin üst katından Kazlıçeşme’den Göztepe’ye, alt katından ise Göztepe’den Kazlıçeşme’ye gidiliyor.
Avrasya Tüneli’nin jeolojik tabanı Türk mühendisleri tarafından tasarlanan özel köstebek ile delindi. Tünelin üzerinde 27 metrelik kayalar var, yani tünel İstanbul Boğazı’nın 61 metrelik su kütlesinin altında yer alan 27 metrelik kayanın altına, oyularak yapıldı. Ayrıca Avrasya Tüneli’nin en derin noktasında bulunan baz istasyonu ile cep telefonları çekecek.
Günde 130 bin aracın geçmesi planlanan Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti otomobiller için 4 dolar + KDV ile minibüsler için 6 dolar + KDV. Avrasya Tüneli yüksek güvenliğiyle de ön plana çıkıyor. Tünelde 24 saat boyunca güvenli, sağlıklı ve kesintisiz trafik akışı için gelişmiş sistemler devreye alındı. Her 300 metrede bir yukarı çıkış alanları konulurken, kazalar için de tünelde birçok revir odası tasarlandı.
Aynı zamanda tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıda inşa edildi. Tünelin bir katında yangın çıkması durumunda da öteki katına sıçramayacak şekilde özel malzemeler kullanıldı. Yine tünelde, her noktanın 7 gün 24 saat izlendiği kapalı devre kamera sistemi, olay algılama sistemleri, haberleşme ve ihbar sistemleri yer aldı.
Cankurtaran’da ise Boğaz’ın altından geçen tünel bölümü başlıyor. Toplamda 5.4 kilometre uzunluğundaki tünel, farklı teknikler kullanarak İstanbul Boğazı’nda deniz tabanının aşağısına inşa edildi. İki katlı tünelin bir katı gidiş bir katı ise geliş olarak kullanılıyor. Cankurtaran’dan girilen tünele Anadolu Yakası’nda Harem’den çıkılacak.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Boğazı altında inşa edilen ve kamuoyunda "Avrasya Tüneli" olarak bilinen İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesinin isminin Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak anketle belirleneceğini söyledi. Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaray'ın kardeşi" olarak başlatılan Avrasya Tüp Tüneli projesinin 20 Aralık'ta tamamlanacağını hatırlatarak, toplam 14,6 kilometre uzunluğundaki projenin 3 ana bölümden oluştuğunu belirtti.
"Avrupa ve Asya yakalarındaki bağlantı yollarını sözleşmede 55 ay olarak belirlenen zamandan 8 ay önce bitirerek, 47 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Boğaz altından geçiş gibi çok zor fiziki şartlara rağmen kullanılan ileri teknoloji ve mühendislik ile projeyi zamanından önce bitirmemiz gurur verici ve büyük bir başarıdır." diye konuştu.
Arslan, Avrasya Tüneli'nin isminin, internet sitesi üzerinden yapılacak anketle halk tarafından belirleneceğini bildirerek, "Halkımızın projeye olan ilgisi çok büyük. Katıldığımız program ve açılışlarda bu dev projenin isminin ne olacağıyla ilgili birçok soru alıyoruz. Halkımızın yoğun ilgisinden dolayı 20 Aralık’ta açacağımız Avrasya Tüp Tüneli’nin ismi, milletimizin önerisiyle belirlenecek.'Kıtalar birleşiyor alttan, ismi geliyor halktan' sloganıyla bir kampanya başlattık." ifadelerini kullandı.
Dileyen herkesin ankete katılabileceğini söyleyen Arslan, "Gelen isim önerilerini 10 Aralık'a kadar alacağız. En çok hangi isim üzerinde görüş bildirilirse o ismi değerlendireceğiz." dedi. Bir ay sonra ulaşıma açılacak projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken, geçtiğimiz gün Samatya alt ve üst geçidi tamamlanarak hizmete alındı. Yenikapı'da yapımına devam edilen ve trafiği yerin altına alacak alt geçitte ise çalışmaları sürüyor.
Tünel inşaatının 22 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanmasının ardından bağlantı yolları ve buralarda yapılacak araç ve yayalar için yapılan alt ve üst geçiş çalışmalarına hız verildi. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.
Projenin en büyük kavşağı olan Yenikapı kavşağında çalışmalar sürüyor. Asfaltı dökülen ve sadece ince işlikleri kalan kavşak trafiği tamamen yerin altına alıyor. Kavşağın üst bölümü ise peyzaj düzenlemesi yapılarak sadece yaya trafiğine açılacak. Projenin bir çok yerinde ise “Avrasya Tüneli" tabelaları takıldı ancak açılışa kadar üzerleri kapatıldı.
Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak.
Ayrıca tünelde her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi, tünelin her noktasının 7x24 izlendiği kapalı devre televizyon sistemi ve olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle richter ölçeğine göre 9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte yapıldı.
1 milyar 245 milyon 121 bin 188 ABD Dolarlık projeyi tamamlayacak firmalar, tüneli 24 yıl 5 ay boyunca işletecek. Projenin İstanbul'da trafiğin çok yoğun olduğu güzergâhta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar indireceği belirtiliyor. Tünelden araç geçiş ücretleri açılış yılında tek yönde otomobiller için 4 Dolar artı KDV, minibüsler için ise 6 dolar artı KDV olacak. Sadece araç geçiş ücreti alınacak olan Avrasya Tüneli'nde otomobil içindeki yolcular için ödeme yapılmayacak.
İstanbul'un iki yakasını Marmaray'ın ardından ikinci kez denizin altından birleştiren Avrasya Tüp Tüneli 20 Aralık'ta hizmete açılacak. Marmaray'dan farklı olarak iki kıtayı karayoluyla bağlayan proje sayesinde 100 dakika süren Kazlıçeşme-Göztepe arası yolculuk, 15 dakikaya inecek. Bakan Arslan'ın genel müdürlük görevini yürütürken ihale sürecinde etkin bir rol üstlendiği projenin temeli 26 Şubat 2011'de atıldı. Kısa sürede yapımı tamamlanan proje açılışa hazır hale gelirken, Arslan da temelini attığı tünelin 20 Aralık'taki açılışında bakan olarak yer alacak.
Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen projenin toplam yatırım tutarı 1 milyar 245 milyon dolar oldu. Günde en az 100 bin aracın kullanması planlanan proje, iki katlı inşa edildi. Her katta 2 şeritten tek yönlü geçiş sağlayan proje, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında da kesintisiz yolculuk imkanı sunacak. Tarihi yarımadanın batısındaki Zeytinburnu ve Bakırköy ile Anadolu Yakası'nda Üsküdar ve Kadıköy arasında güvenli ve hızlı bir bağlantı sağlayacak Avrasya Tüp Tüneli, yalnızca hafif araçlar tarafından kullanılacak. Tünel, ağır taşıt, motosiklet ve yayaların geçişine kapalı olacak.
Avrasya Tüp Tüneli projesinin en önemli aşaması olan 3 bin 344 metrelik boğaz geçişi, geçen yıl ağustosta tamamlandı. Proje kapsamında Avrupa yakasındaki 5,4 kilometrelik sahil yolu Kazlıçeşme'ye kadar 6 şeritten 8 şeride çıkarılırken, yaklaşık 1,5 kilometrelik kısım yerin altına alındı. Asya yakasında ise D-100 karayolunun 3 bin 800 metrelik bölümünde Göztepe’ye kadar yol ve kavşak düzenlemesi yapıldı.
Mevcut yol 6 şeritten 8 şeride çıkarıldı. Yapılan çalışmalar 55 ay olarak belirlenen zamandan 8 ay önce yani 47 ayda tamamlandı. Projenin tasarım ve inşaatını gerçekleştiren yüklenici firma, tüneli 24 yıl 5 ay süreyle işletecek. İşletme süresinin tamamlanmasıyla Avrasya Tüp Tüneli kamuya devredilecek.
Türkiye’nin en büyük prestij projeleri arasında gösterilen Avrasya Tüp Tüneli, geçen yıl tünelcilik alanında dünyanın en önemli birliği olarak sayılan Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği tarafından "Yılın Büyük Projesi" ödülüne de layık görüldü. Halihazırda yapımı devam eden toplam 5,78 kilometre uzunluğundaki Kasımpaşa-Sütlüce ve Libadiye-Çamlıca tünellerinde son aşamaya gelindi.
2019 sonrası için ise 11 tünel projesi bulunuyor. Projeler, Davutpaşa - Samatya, Merter - Kazlıçeşme, Kadıköy-Kuşdili tünelleri dahil yaklaşık 47 kilometre uzunluğunda olacak. Bu sayede 2019 öncesi ve sonrası tünellerle birlikte 2023'e kadar İstanbul'un altına 145 kilometre yeni yol inşa edilmesiyle trafiğin rahatlaması hedefleniyor.
Üsküdar Sahil trafiğini rahatlatmak için yaklaşık 24 kilometre uzunluğunda tünel inşa edilecek. Proje, Harem-Beylerbeyi, Beylerbeyi-Çengelköy, Çengelköy-Küçüksu, Küçüksu-Kavacık ve Kavacık-Çubuklu olmak üzere 5 ayrı etap halinde tamamlanacak. Bu sayede Beykoz, Avrasya Tüneli'ne yer altından entegre edilecek.
Yeni Şafak
Avrasya Tüneli, Engineering News Record (ENR) Dergisi tarafından 2016 yılı için "Dünya Çapında En İyi Tünel Projesi" seçildi. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ'den (ATAŞ) yapılan açıklamaya göre, Avrasya tüneli, ABD'de 1874 yılından beri yayımlanan dergi tarafından dünya çapında en iyi projelerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte ödül aldı.
New York'ta düzenlenen ödül törenine projenin yatırımcıları Yapı Merkezi ve SK E&C yetkililerinin yanı sıra projeye katkıda bulunan ve alanında lider uluslararası teknik danışmanlar katıldı. Törende Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ATAŞ Üst Yöneticisi (CEO) Seok Jae Seo ve ATAŞ Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
Proje için layık görülen ödülü ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu aldı. Arıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Avrasya Tüneli'nin hem Türkiye hem de dünya mühendisliği açısından bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, dünyanın ilgisini çeken bir projeyi İstanbul'da hayata geçirdiklerini bildirdi.
Projenin başarıyla hizmete girmesinin, bugüne kadar cesaret edilmemiş birçok proje için cesaret vereceğini bildiren Arıoğlu, "Daha derine, daha büyük çapla, daha uzağa doğru yeni bir tünelcilik akımı başlatacaktır. Bu nedenlerle Avrasya Tüneli'ni tünelcilikte yeni bir çağ başlatan proje olarak nitelemiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Açılışının 20 Aralık'ta yapılması beklenen Avrasya Tüneli, daha önce de uluslararası ödüllere layık görülmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Aralık'ta hizmete açılması planlanan Avrasya Tüneli şantiyesini ziyaret etti. Erdoğan, kendi kullandığı makam aracıyla başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte tüneli geçerek yetkililerden bilgi aldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından Kazlıçeşme-Göztepe hattında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Yapı Merkezi ve SK E&C ortaklığı tarafından yapılmakta olan Avrasya Tüneli Projesi'nde heyecanla beklenen 'ilk otomobil yolculuğu' gerçekleşti.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 26 Ağustos'ta hizmete açılırken, Boğaz'ın iki yakasını bu kez yer altında birleştiren Avrasya Tüneli'nin çalışmalarında da sona gelindi. Yap-işlet-devret modeliyle Türk- Kore Ortak Girişimi ATAŞ sorumluluğunda, otomobiller için İstanbul Boğazı'nın altına yapılan 14.6 kilometrelik Avrasya Tüneli Projesi'nde çalışmalar 7/24 devam ediyor.
Proje kapsamında, Kazlıçeşme 'U Dönüş' yapısı tamamlanırken, Yenikapı ve Samatya alt geçitlerinin imalatı ve diğer yol işlerinde son aşamaya gelindi. Sabah'ın haberine göre, Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem- Göztepe arasındaki bağlantı yollarına tünel istikametini gösteren tabelalar da yerleştirildi.
Yer üstünde olduğu gibi yeraltında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Avrasya Tüneli'nin asfalt çalışması tamamlandı. Çalışmaların belirlenen takvime uygun olarak sürdüğü, açılışın ise 20 Aralık'ta yapılacağı belirtildi. 2011 yılında başlanan, 1 milyar 250 milyon dolarlık yatırımla İstanbul Boğazı'nın 106 metre altında yapılan Avrasya Tüneli'nden günde 100 bin aracın geçeceği öngörülüyor.
Avrasya Tüneli'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde uygulanan Serbest Geçiş Sistemi yerine hali hazırda Boğaz Köprüsü'nde uygulanan şeritler arası ada barındıran gişe yapıları yapılacak. Ücret toplama sadece otomatik sistemler üzerinden yapılacak olup trafik sıkışıklığına yol açabilecek nakit toplama olmayacak. Buna karşın OGS ve HGS kullanıcıları için farklı şeritler olmayacak, tüm şeritlerden geçiş yapılabilecek.
Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarını denizin altından karayolu trafiği ile birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi’nde geri sayıma başladı. Tünel inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Son hazırlıkların yapıldığı tünel, 20 Aralık’ta açılacak. Proje otomobillerin ve minibüslerin geçeceği 2’şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Köprünün deniz altındaki en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre olurken, bu noktada tünel deniz tabanın 55 metre altından ilerliyor.
Tünel inşaatının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından bağlantı yollarına hız verilirken,pek çok noktaya "Avrasya Tüneli" tabelaları konuldu ve açılışa kadar üzerleri kapatıldı. Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek projenin toplam uzunluğu 14,5 kilometre. Bu uzunluğun 5.4 kilometrelik bölümü İstanbul boğazının altından geçiyor. Tünel Richter ölçeğine göre 9 şiddetinde bir depreme dayanacak güçte yapıldı.
İstanbul’u trafiğini rahatlatması beklenen Türkiye’nin ilk denizaltından geçen tüneli, Avrasya tünelinde artık sona yaklaşılıyor. Deniz altında tünel inşaatı sürerken, karada devam eden bağlantı yollarlındaki çalışmada hummalı bir şekilde sürüyor. Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek projenin toplam uzunluğu 14,5 iken bunun 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında inşa edildi. Proje otomobillerin ve minibüslerin geçeceği 2’şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Köprünün deniz altındaki en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre olurken, bu noktada tünel deniz tabanın 55 metre altından ilerliyor.
Tünel inşaatının 22 Ağustos 2016 tarihinde tamamlanmasının ardından bağlantı yolları ve buralarda yapılacak araç ve yayalar için yapılan alt ve üst geçiş çalışmalarına hız verildi. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.
Pek çok noktada çalışmalar sona ererken en büyük kavşaklardan biri olan Yenikapı kavşağında çalışmalar sürüyor. Kaba inşaatları tamamlanan köprü ve alt geçitlerin ince işçiliklerinin yapımına devam ediliyor. Projenin bir çok yerinde ise "Avrasya Tüneli" tabelaları takıldı, ancak açılışa kadar üzerleri kapatıldı.
Tünel’de operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak.
Ayrıca tünelde her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi, tünelin her noktasının 7x24 izlendiği kapalı Devre Televizyon sistemi ve olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle Richter ölçeğine göre 9 şiddetinde bir depreme dayanacak güçte yapıldı.
Tünel tür afet senaryoları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Tünel, ana Marmara fayında oluşabilecek 7.5 büyüklüğünde bir depreme göre inşa edilirken, Boğaz'ın altındaki sistem,İstanbul'da 500 yılda bir görülebilecek en büyük depremde bile hasarsız hizmete devam edebilecek, 2 bin 500 yılda bir meydana gelme olasılığı olan depremdeyse küçük bakımlarla hizmete açılabilecek.
Havalandırma sistemindeki gelişmiş jet fanlar, içeriye sürekli temiz hava sağlayacak. Elektrik enerjisi hem Asya, hem de Avrupa yakasından sağlanacak. Her iki yakada da elektrik kesintisi yaşanırsa, devreye giren güçlü Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı sistemleri, aksama yaşanmamasını sağlayacak.
Avrasya Tüneli'nin tamamlanmasıyla 100 dakikayı bulan Kazlıçeşme ile Göztepe arasındaki seyahat süresi 15 dakikaya kadar inecek. Projede deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen 5.4 kilometrelik iki katlı tünelin deniz altındaki kısmı 3.34 kilometre uzunluğunda olacak. Projenin tamamı yani Kazlıçeşme ve Göztepe arasındaki mesafe ise 14.6 kilometre. Tünel için Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9.2 kilometrelik güzergahta ise yol genişletme ve çalışmaları, araç alt geçitleri ve yaya üst geçit çalışmaları devam ediyor.
Tünelde maksimum hız saatte 70 km olarak belirlenirken, geçiş ücretleri otomobil için 4 dolar+kdv, minibüsler için 6 dolar+kdv karşılığı Türk Lirası olacak. Tünelde her iki yönde de geçişler ücretli olacak, sürücüler tünel geçiş ücretini HGS ve OGS aracılığıyla ödeyebilecek. Ayrıca bir nakit gişesi bulunmayacak, araçtaki yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak.
Tünelde kademeli aydınlatma sistemi de uygulanacak. Böylece tünel giriş ve çıkışlarında sürücülerin tünele ve gün ışığına kolayca adapte olmaları sağlanacak. Radyo frekanslarından sürücüler bilgilendirilecek. Diğer tünellerden farkı ise alt ve üst bölümlerdeki araçlara farklı frekanslardan bilgilendirilme yapılacak olması.