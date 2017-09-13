İŞ-YAŞAM

Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi

06 Ekim 2016 Perşembe, 09:41:41 İHA

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda montajı tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi. Yüzde 64.5'i tamamlanan havalimanındaki son durum havadan görüntülenirken, ana terminal binasının dış camlarının ve çatı kısmının bir kısmının tamamlandığı görüldü

  • 1 Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi
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    Türkiye'nin en önemli projelerinden olan ve ilk etabının yüzde 64.5'i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi. 

     

  • 2 Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi
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    Üçüncü Havalimanında 143 tane yolcu köprüsünün yer alacağını belirten İGA Havalimanları İnşaatı Ceo'su Yusuf Akçayoğlu, 4 adet yolcu köprüsünün montajının tamamlandığını ifade etti. Körük olarak adlandırılan ve montajı tamamlanan yolcu köprüleri ise havadan drone ile görüntülendi.

  • 3 Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi
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    Havadan görüntülerde havalimanının ortaya çıktığı, uçakların yanaşacağı montajı tamamlanan körük diye bilinen yolcu köprüleri görülüyor. Görüntülerde ayrıca 29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanan havalimanı projesinin ana terminal binasının son şeklinin ortaya çıktığı görülüyor. 

     

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  • 4 Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi
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    Ana terminal binasında kimi kısımlarda terminalin dış camlarının ve çatısının tamamlandığı kimi kısımlarda ise çalışmaların devam ettiği görüldü.

  • 5 Üçüncü Havalimanı'nın tamamlanan yolcu köprüleri ilk kez görüntülendi
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    "143 TANE KÖPRÜMÜZ VAR, 4 TANE KÖPRÜNÜN MONTAJI BİTTİ"

    Uçuşlarda vatandaşların konforunun çok önemli olduğunu belirten İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu,  şu açıklamalarda bulundu:

     

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 30
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:21
    orası neresi ? arabistan çölü sandım görünce türkiye mi burası ?
  • Misafir 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:04
    Elbette hava meydanına ihtiyaç var ancak bunu doğayı katletmeden yapamazmısınız dünyadaki örneklere bakın
  • Misafir 02 Ağustos 2017 Çarşamba 20:35
    Masallah Türkiyemize
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