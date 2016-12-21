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Bireysel emeklilik sistemi
İŞ-YAŞAM

İşverene BES cezası

Hazine Müsteşarlığı, "İşveren, katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır" açıklamasını yaptı

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:33:09 Güncelleme: 15:47:56 AA

Hazine Müsteşarlığınca, Bireysel emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılım düzenlemesine ilişkin, "İşveren, katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır." ifadesi kullanıldı.

Müsteşarlıktan BES'te otomatik katılıma ilişkin olarak yapılan  açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanununun ilgili  maddesine göre, kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut  çalışanlarla işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanların 1 Ocak 2017'den  itibaren işverenleri aracılığıyla sisteme otomatik dahil edileceği hatırlatıldı.

 Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel  emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak yüzde 25 devlet katkısı teşviki  verileceğine işaret edilen açıklamada, cayma süresi sonrasında sistemde devam  etmeye karar veren çalışanlara, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi  Kanununa göre bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacağı anımsatıldı.

YÜZDE 5’İ ORANINDA EK DEVLET KATKISI

 Bunun yanı sıra emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl  süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana,  birikiminin yüzde 5’i oranında ek devlet katkısı teşviki verileceğine dikkat  çekildi.

 Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel  emeklilik sistemine dahil edilmesiyle ilgili olarak, hem kamu kesimi işverenleri  hem de özel sektör işverenleri tarafından yerine getirilmesi gereken bir takım  yükümlülükler bulunduğu belirtilen açıklamada, işverenlerin öncelikle, otomatik  katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından  yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak  zorunda olduğu kaydedildi.

 Bu bağlamda, işverenlerin merkez veya taşra birimleri adına emeklilik  sözleşmesi imzalanmasına ilişkin olarak yetkili yöneticilerini belirlemesinin de  gerektiğine işaret edilen açıklamada, "İşverenler sözleşme imzalayacağı şirketin  seçiminde, hizmet kalitesi ve çalışanlara sunulan avantajları dikkate  alacaklardır. Halihazırda sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile  işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN İŞVERENE İDARİ PARA CEZASI

 Sistemin işleyişi kapsamında, işverenler tarafından yerine getirilecek  en önemli yükümlülüklerden bir diğerinin, çalışan tarafından sisteme ödenecek  katkı paylarının çalışanın ücretinden kesilerek emeklilik şirketine aktarılması  olduğu vurgulanan açıklamada, işverenin, katkı payını zamanında emeklilik  şirketine aktarmaması veya geç aktarması halinde çalışanın birikiminde  oluşabilecek parasal kaybı  telafi etmek zorunda olduğu belirtildi.

İşverenlerin ayrıca çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği  fonlara ilişkin olarak "faiz içeren" veya "faiz içermeyen" şeklinde tercihlerini  almak, tercihte bulunmayanlar adına  tercihte bulunmak, çalışan bilgilerini  şirkete göndermek ve çalışanın sözleşmesiyle ilgili bir takım taleplerini şirkete  iletmekle de yükümlü bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Söz konusu  yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup,  yükümlülüklerini ifa etmeyen işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından idari para cezası uygulanması mümkün bulunmaktadır." ifadesine yer  verildi.

ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KADEMELİ GEÇİŞ

 Açıklamada, ilgili kanun uyarınca çalışanların sisteme otomatik dahil  edilmesinde kademeli bir geçişin öngörüldüğü anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

 "Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan 'Çalışanların  İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te kamu ve özel sektör çalışanlarının  bir takvim doğrultusunda sisteme dahil edilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu  çerçevede, çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel  sektörde çalışanlar 1 Ocak 2017'den, çalışan sayısı 250- 999 olan bir işverene  bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu  idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017'den itibaren  sisteme dahil edilecek.

Çalışan sayısı 100-249 olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde  çalışanlar 1 Temmuz 2017'den, çalışan sayısı 50-99 olan bir işverene bağlı olarak  özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde  çalışanlar 1 Ocak 2018'den, çalışan sayısı 10-49 olan bir işverene bağlı olarak  özel sektörde çalışanlar 1 Temmuz 2018'den itibaren çalışan sayısı 5-9 olan bir  işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1 Ocak 2019'dan itibaren  işverenleri aracılığıyla BES'e otomatik olarak katılacak."

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla iş yeri olan  işverenler için bütün iş yerlerindeki çalışanların toplamının göz önünde  bulundurulacağı, kapsama alınma tarihleri itibarıyla da en güncel SGK verilerinin  dikkate alınacağı ifade edildi.

Çalışanların ücretinden kesilecek asgari katkı payı miktarının,  ilgisine göre prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde  3’ü olacağı kaydedildi.

EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN LİSTESİ

Açıklamaya göre işverenlerin sözleşme imzalayabileceği 18 emeklilik  şirketi şöyle:

"Aegon Emeklillik ve Hayat AŞ, Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ, Allianz  Yaşam ve Emeklilik AŞ, Anadolu Hayat ve Emeklilik AŞ, Asya Emeklilik ve Hayat AŞ,  AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ, Axa Hayat ve Emeklilik AŞ, BNP Paribas Cardif  Emeklilik AŞ, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ, Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ,  Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ, Groupama Emeklilik AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ,  NN Hayat ve Emeklilik AŞ, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ, Metlife Emeklilik ve  Hayat AŞ, Vakıf Emeklilik AŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ."

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YORUMLAR 0
  • Misafir 3 dakika önce
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