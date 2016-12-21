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Avrasya Tüneli
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Avrasya Tüneli yarın trafiğe açılacak

Asya ve Avrupa'yı deniz tabanından karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılması yarına ertelendi. Avrasya Tüneli'nin açılması yetişkinleri, açılışta kullanılan balonlar ise çocukları mutlu etti

21 Aralık 2016 Çarşamba, 15:41:57 Güncelleme: 15:42:48 İHA

Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından karayolu ile ilk defa bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi'nin (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanından çok sayıda ismin katılımıyla dün gerçekleşti. Tören kapsamında yapılan konuşmalarda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin bugün öğleden sonra hizmet vermeye başlayacağını söylemişti. Ancak, tören için kurulan ekipmanların sökülmesinin planlanan zamandan uzun sürmesi nedeniyle Avrasya Tüneli'nin trafiğe açılışı yarına ertelendi.

Avrasya Tüneli'nin açılışının yapılmasının ardından, tüneli merak eden vatandaşlar yağmurlu havaya aldırış etmeden Kumkapı'ya geldi. Tünelin trafiğe açılmasının ertelenmesiyle birlikte, vatandaşlar tüneli görmek için üst geçide çıktı.
Uzun yıllar Kumkapı'da oturduğunu söyleyen Faruk Kulaksızoğlu, "45 yıl burada oturdum, şimdilerde Bostancı'ya taşındım, tünel çok güzel oldu. Tünel Bütün İstanbul'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Karşıdan buraya tüneli merak ettiğim için geldim" dedi.

Bağcılar'dan tüneli görmek için gelen Muhammet Bayhan, "Tüneli görmek için Bağcılardan geldim. Şimdi öğrendim yarın açılacakmış, yarında inşallah geleceğim" şeklinde konuştu.Yalova'dan İstanbul'a geldiğini belirten Kamil Yıldırım, "Ticaretle uğraşıyorum, İstanbul'a mal almaya geldim. Yolumuzun üzeri olduğu için gelmişken bir bakayım dedim. Bu çalışma çok güzel oldu" diye konuştu.

Asya ve Avrupa'yı denizin altından birleştiren Avrasya Tüneli'nin açılması trafikte uzun süre vakit geçirmek zorunda kalan yetişkinleri mutlu ederken, açılışta kullanılan balonlar ise çocukları sevindirdi. Açılış ekipmanların sökülmesi sırasında yetkililer, balonları caddeden geçen ilkokul öğrencilerine verdi. Balonları okula götürerek arkadaşlarıyla oynayacağını ifade eden 5'inci sınıf öğrencisi Muhammet Yılmaz, "Avrasya Tüneli çok güzel oldu. Benim arabam yok ama beni en çok mutlu eden şey, Avrasya Tünelinin süsleyen balonlar oldu. Balonları okula götürüp arkadaşlarımızla eğleneceğiz" dedi.

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