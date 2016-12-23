Avrasya Tüneli'nden ilk günde kaç araç geçti?

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"Bugün ise saat 18.00 itibarıyla Asya yakasından Avrupa'ya 8 bin 888 araç, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Tünel, saat 21.00'a kadar açık oluğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.