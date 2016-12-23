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Avrasya Tüneli'nden ilk günde kaç araç geçti?

23 Aralık 2016 Cuma, 21:59:08 AA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Avrasya Tüneli'nden ilk günde kaç araç geçtiği açıkladı

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    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenaze törenine katılmak için geldiği Kars'tan Ankara'ya dönüşü öncesi Kars Harakani Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

     

     

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    Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaşların durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi.

     

     

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    Avrasya Tüneli'nin açılışından bu yana yapılan geçişler hakkında bilgi veren Arslan, "Dün saat 07.00-21.00 arası yani 14 saat boyuca Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 13 bin araç geçti, yani ilk günde toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu."

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