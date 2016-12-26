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Kreşlerden KDV indirimi talebi

Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteren kreşlerin yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, devlete ödedikleri KDV oranlarının tıpkı bazı temel gıda maddelerinde olduğu gibi yüzde 1'e çekilmesi talebini iletti

26 Aralık 2016 Pazartesi, 09:17:24 Güncelleme: 13:56:10 AA

Türkiye'nin farklı illerinden kreş  yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, devlete ödedikleri KDV  oranlarının tıpkı bazı temel gıda maddelerinde olduğu gibi yüzde 1'e çekilmesi  talebini iletti. Kreş yöneticileri, böyle bir uygulamanın kreş fiyatlarını da  aşağıya çekeceğine dikkati çekti.

Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bir süre önce  Antalya'da düzenlenen "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri  Çalıştayı"nda kreşlere yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı.

İlk kez organize edilen çalıştayda, Bakanlık bürokratları, Türkiye'nin  farklı illerinden kreş yöneticileri ve çocuklarını kreşte büyüten veliler bir  araya geldi.

Çalıştaya katılan ve Ankara'da özel bir kreşin hem kurucusu hem de  yöneticisi olan Betül Altınışık Yalçınkaya, son derece verimli geçtiğini  belirttiği çalıştayda hem kreş yöneticileri hem de velilerin talep ve  beklentilerinin alındığını anlattı.

Yalçınkaya, çalıştayda en çok Gündeme getirilen konulardan birisinin  de kreşlerin devlet desteği beklentisi olduğunu belirtti.

Kreşlere son dönemde sağlanan vergi muafiyetinin yeni açılacak  kreşleri kapsadığını kaydeden Betül Altınışık   Yalçınkaya, "Bizler de KDV  indirimi istedik. Temel gıda maddelerinin KDV'si yüzde 1. Aileler de çocuklarını  kreşe göndermek zorunda. Bunun da temel ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurularak,  'KDV'si yüzde 1 olabilir mi' dedik. Bizler halihazırda yüzde 8 oranında KDV  ödüyoruz. Haliyle bu da veliye yansıyor. Örneğin bin 300 lira olan kreşin KDV  dahil fiyatı, otomatikman bin 405 liraya çıkıyor." dedi.

Yalçınkaya, böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde aylık  kreş fiyatlarının da doğrudan etkileneceğini ifade etti.

'KOSGEB DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'

Kreş yöneticileri olarak KOSGEB desteklerinden faydalanmak  istediklerini de bürokratlara ilettiklerini söyleyen Betül Altınışık    Yalçınkaya, "KOSGEB, halihazırda üretime yönelik çalışmalara maddi destek  sağlıyor. Bu nedenle kreşler destek kapsamında yer almıyor. Kreş sayısının  artması, kaliteli kreşlerin çoğalması açısından bizler de bu destekten  faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Çalıştaydaki bir başka gündem konusunun da "15 kişilik kapasiteyle  apartmanların alt katlarında açılan kreşler" olduğunu dile getiren Yalçınkaya, bu  tip kreşlerde kalitenin düştüğünü ve ailelerin de sıkıntı yaşadığını, 30 kişinin  altında kapasiteli kreşlerin açılmasına izin verilmemesi talebinde bulunduklarını  da belirtti.

BEBEKLER İÇİN 'SABİT KARYOLA MI BEŞİK Mİ?'

Çalıştay vesilesiyle gündeme getirilen bir başka talebin de mevzuat ve  uygulamada yaşanan kafa karışıklıklarının giderilmesi olduğunu aktaran Betül  Altınışık   Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda kreşlerin standartlarını belirleyen 'Özel Kreş ve Gündüz   Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında  Yönetmelik'te, 0-24 aylık bebekler için 'sabit karyola bulundurulmalıdır' ifadesi  yer alıyor, fakat buna göre yaptığımızda denetimlerde beşik bulundurmadığımız  için ceza alabiliyoruz. Bu konuda kafa karışıklığına sebep olabilen ifadelerin  mevzuatta yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz."

'UYKU ODALARI AYRI OLMALI'

Çalıştaya katılan velilerden Canan Şen ise 4 çocuğunu da kreşte  büyüttüğünü dile getirerek, velilerin en büyük talebinin kreşlerdeki uyku  odalarına yönelik olduğunu aktardı.

Şen, "Bazı kreşler katlanır yataklarla Oyun odalarını, öğle  vakitlerinde uyku alanlarına dönüştürebiliyor. Bunu açıkçası hijyenik bulmuyoruz.  Çocukların oyun oynadığı alanlarda uyumaları ve sonra uyanarak tekrar aynı yerde  oyun oynamaları sağlıklı değil." ifadelerini kullandı.

Bu konunun ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Canan Şen, bürokratlara  bunun bir "zorunluluk" olarak gündeme getirilmesi talebini ilettiklerini  kaydetti.

Çalıştayın son derece verimli geçtiğini ve kendileriyle yakından  ilgilenildiğini aktaran Şen, "Bizlere 'Çocuklarınızın en verimli çağının en güzel  şekilde geçmesi için hayal gücünüzü zorlayın' dediler. Biz de öyle yaptık. Uyku  odalarına yönelik talebimizin yanı sıra çocukların 5 duyu organlarını kullanarak,  bahçede, doğanın içerisinde de eğitim almasının öneminden bahsettik." şeklinde  konuştu.

Bakanlık daha geniş katılımla gerçekleştireceği çalıştayların  sonucunda, kreşlere yönelik yeni mevzuat düzenlemelerini gündeme getirmeyi  planlıyor.

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