Kreşlerden KDV indirimi talebi

Türkiye'nin farklı illerinden kreş yöneticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, devlete ödedikleri KDV oranlarının tıpkı bazı temel gıda maddelerinde olduğu gibi yüzde 1'e çekilmesi talebini iletti. Kreş yöneticileri, böyle bir uygulamanın kreş fiyatlarını da aşağıya çekeceğine dikkati çekti.



Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bir süre önce Antalya'da düzenlenen "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Çalıştayı"nda kreşlere yönelik planlanan düzenlemeler ele alındı.



İlk kez organize edilen çalıştayda, Bakanlık bürokratları, Türkiye'nin farklı illerinden kreş yöneticileri ve çocuklarını kreşte büyüten veliler bir araya geldi.



Çalıştaya katılan ve Ankara'da özel bir kreşin hem kurucusu hem de yöneticisi olan Betül Altınışık Yalçınkaya, son derece verimli geçtiğini belirttiği çalıştayda hem kreş yöneticileri hem de velilerin talep ve beklentilerinin alındığını anlattı.



Yalçınkaya, çalıştayda en çok Gündeme getirilen konulardan birisinin de kreşlerin devlet desteği beklentisi olduğunu belirtti.



Kreşlere son dönemde sağlanan vergi muafiyetinin yeni açılacak kreşleri kapsadığını kaydeden Betül Altınışık Yalçınkaya, "Bizler de KDV indirimi istedik. Temel gıda maddelerinin KDV'si yüzde 1. Aileler de çocuklarını kreşe göndermek zorunda. Bunun da temel ihtiyaç olduğu göz önünde bulundurularak, 'KDV'si yüzde 1 olabilir mi' dedik. Bizler halihazırda yüzde 8 oranında KDV ödüyoruz. Haliyle bu da veliye yansıyor. Örneğin bin 300 lira olan kreşin KDV dahil fiyatı, otomatikman bin 405 liraya çıkıyor." dedi.



Yalçınkaya, böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde aylık kreş fiyatlarının da doğrudan etkileneceğini ifade etti.



'KOSGEB DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ'



Kreş yöneticileri olarak KOSGEB desteklerinden faydalanmak istediklerini de bürokratlara ilettiklerini söyleyen Betül Altınışık Yalçınkaya, "KOSGEB, halihazırda üretime yönelik çalışmalara maddi destek sağlıyor. Bu nedenle kreşler destek kapsamında yer almıyor. Kreş sayısının artması, kaliteli kreşlerin çoğalması açısından bizler de bu destekten faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.



Çalıştaydaki bir başka gündem konusunun da "15 kişilik kapasiteyle apartmanların alt katlarında açılan kreşler" olduğunu dile getiren Yalçınkaya, bu tip kreşlerde kalitenin düştüğünü ve ailelerin de sıkıntı yaşadığını, 30 kişinin altında kapasiteli kreşlerin açılmasına izin verilmemesi talebinde bulunduklarını da belirtti.



BEBEKLER İÇİN 'SABİT KARYOLA MI BEŞİK Mİ?'



Çalıştay vesilesiyle gündeme getirilen bir başka talebin de mevzuat ve uygulamada yaşanan kafa karışıklıklarının giderilmesi olduğunu aktaran Betül Altınışık Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halihazırda kreşlerin standartlarını belirleyen 'Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik'te, 0-24 aylık bebekler için 'sabit karyola bulundurulmalıdır' ifadesi yer alıyor, fakat buna göre yaptığımızda denetimlerde beşik bulundurmadığımız için ceza alabiliyoruz. Bu konuda kafa karışıklığına sebep olabilen ifadelerin mevzuatta yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz."



'UYKU ODALARI AYRI OLMALI'



Çalıştaya katılan velilerden Canan Şen ise 4 çocuğunu da kreşte büyüttüğünü dile getirerek, velilerin en büyük talebinin kreşlerdeki uyku odalarına yönelik olduğunu aktardı.



Şen, "Bazı kreşler katlanır yataklarla Oyun odalarını, öğle vakitlerinde uyku alanlarına dönüştürebiliyor. Bunu açıkçası hijyenik bulmuyoruz. Çocukların oyun oynadığı alanlarda uyumaları ve sonra uyanarak tekrar aynı yerde oyun oynamaları sağlıklı değil." ifadelerini kullandı.



Bu konunun ciddi bir sorun olduğunu söyleyen Canan Şen, bürokratlara bunun bir "zorunluluk" olarak gündeme getirilmesi talebini ilettiklerini kaydetti.



Çalıştayın son derece verimli geçtiğini ve kendileriyle yakından ilgilenildiğini aktaran Şen, "Bizlere 'Çocuklarınızın en verimli çağının en güzel şekilde geçmesi için hayal gücünüzü zorlayın' dediler. Biz de öyle yaptık. Uyku odalarına yönelik talebimizin yanı sıra çocukların 5 duyu organlarını kullanarak, bahçede, doğanın içerisinde de eğitim almasının öneminden bahsettik." şeklinde konuştu.



Bakanlık daha geniş katılımla gerçekleştireceği çalıştayların sonucunda, kreşlere yönelik yeni mevzuat düzenlemelerini gündeme getirmeyi planlıyor.

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