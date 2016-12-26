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TCMB dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen faizi yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik faizi yüzde 0,75'e çıkarttı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:30:21 Güncelleme: 11:29:34 AA

TCMB, dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 0,49'dan yüzde 0,75'e yükseltti.

TCMB, 17 Aralık 2015'ten bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 0,49 olarak uyguluyordu.
Merkez Bankası, uygulanacak faiz oranının değişen küresel ve yerel finansal piyasa koşulları çerçevesinde günlük olarak belirleyerek her gün 09.30'da "Anadolu Ajansı DV008" sayfasında duyuruyor.

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