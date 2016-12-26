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Yeni Kumkapı Balıkçılar Çarşısı
İŞ-YAŞAM

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı yeni çehresine kavuşuyor

Kumkapı'da 1983 yılından bu yana hizmet veren, Avrasya Tüp Geçidi Projesi'nin bağlantı yolları üzerinde bulunduğu gerekçesiyle yıkılan Balıkçılar Çarşısı yeni çehresine kavuşuyor

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:47:54 Güncelleme: 10:51:22 AA

İstanbul'un balıkçılarıyla ünlü semtlerinden biri Kumkapı'da yıllardır faaliyet gösteren Balıkçılar Çarşısının ihalesi yapıldı. Geçen yıl yıkılan çarşının yeniden inşası için çalışma başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 22 Aralık'ta ihale gerçekleştirdi. İhaleyi alan firmaya 5 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Ardından başlayacak proje çalışmalarının 320 günde tamamlanması ve "Yenikapı Balıkçılar Çarşısı"nın 2017 yılı sonunda açılması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, toplam i̇nşaat alanı bin 186 metrekare büyüklüğündeki alana, 5 balık lokantası, 18 balıkçı dükkanı, 3 dükkan (balık-ekmek), 2 manav, 1 çay ocağı, 2 büfe, 1 mesci̇t, 1 şadırvan, 1 bebek bakım odası yapılacak. Planlara göre, Çarşı denize sıfır inşa edilecek.

KUMKAPI BALIK HALİ

Kumkapı Balık Hali, eski adıyla İstanbul Balıkhanesi'nin, Osmanlı'da Saraya balık temin etmek amacıyla Bostancı Ocağı'na bağlı olarak kurulduğu belirtiliyor. Osmanlı'nın son yıllarında da balıkçılığa önem verildi, yurt dışından uzmanlar getirilerek İstanbul ve çevresinde dalyanlar kuruldu. Buralardan elde edilen gelirler ise Osmanlı'nın borçlarının ödenmesinde kullanıldı. Bunun için de Düyun-u Umumiye İdaresinde çeşitli görevlerde bulunan Karakin Deveciyan Balıkhane Müdürü olarak atandı. Böylelikle de balıkhanede satılan balık miktarı ve fiyatları ile ilgili ilk kayıtlar tutulmaya başlandı.

Balıkhane Ocağı Topkapı Sarayı'nın Marmara'ya bakan kesiminde, Otluk Kapısı ile Ahırkapı arasındaki Balıkhane Kapısı yakınında bulunuyordu.
Daha sonra Balıkhane 1910'lu yıllarda bugünkü Ticaret Üniversitesi (Eski Ticaret Odası) ile Unkapanı Köprüsü arasına taşındı ve Dersaadet Balıkhanesi ismini aldı.

Eminönü'nde 1920'li yıllarda bugünkü anlamda ilk balıkhane kuruldu, 1965 yılında Azapkapı'ya, 29 Eylül 1983 yılında ise bugünkü yerine, yani Kumkapı'ya taşındı. Kumkapı'daki Su Ürünleri Hali, 1983 yılından yıkımına kadar 10 bin metrekaresi kapalı 27 bin metrekarelik alanda hizmet veriyordu.

 

 

 

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