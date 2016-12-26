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Bakan Müezzinoğlu'dan alkol zammına İnönü'lü cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu alkol zammına ilişkin soruyu İnönü dönemini örnek vererek yanıtladı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 12:49:27 Güncelleme: 13:10:49 DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, işadamlarıyla bir araya geldiği toplantıda alkol zammına ilişkin soru üzerine İsmet İnönü'den örnek vererek, "Rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Tepkiler gelince o da diyor ki 'parası olup içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız.' Biz de şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde karayoluyla Edirne'ye geldi. Yapımı tamamlanan yeni Karaağaç Köprüsü'nü inceleyen Bakan Müezzinoğlu, 1943 metre uzunluğundaki köprünün çok önemli olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Günay Özdemir ve beraberindekilerle bir süre köprüde yürüyen Bakan Müezzinoğlu, daha önce yüzerek geçtiği Meriç'i bu kez köprüden yürüyerek geçtiğini söyledi.

'AHİLİK ESNAF FONU' KURULUYOR

Köprü incelemesinin ardından Karağaç Mahallesi'ndeki bir kahvede çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, daha sonra işadamlarıyla Lalezar restoranda bir araya geldi. Burada gelen soruları cevaplayan Bakan Müezzinoğlu, yakında bir ahilik esnaf fonu kurulacağını açıkladı. Fonun Bakanlar Kurulu'na sunulacağını kaydeden Mehmet Müezzinoğlu şunları anlattı:

"Bir ahilik esnaf fonu kuruyoruz. İnşallah yarın Bakanlar Kurulu'na sunumunu yapacağız. Zora düşen, işyerini kapatmak zorunda kalan küçük esnafımız ve Bağ Kur'lumuz esnafımızla ilgili onların da aynı işsizlik fonu olduğu gibi bir esnaf fonu olacak. Adını da 'Ahilik fonu' olarak değerlendiriyoruz. Henüz daha kamuoyu ile paylaşmadık. Yarın Bakanlar kurulunda sunumuna yapacağız, daha sonra son şeklini alınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soracağız. İnşallah 2017'nin ilk esnafla ilgili düzenlerden biri de bu olmuş olacak."

İÇKİ ZAMMI ELEŞTİRİSİNE İNÖNÜ'LÜ CEVAP

Konuşmaların ardından bir gazeteci Bakan Müezzinoğlu'na, zamlar nedeniyle kaçak içki üretim ve tüketiminin arttığını, hatta gençlerin uyuşturucu maddeleri denediğini söyleyerek bu konudaki düşüncelerini sordu. Bakan Müezzinoğlu bu soruya, dün İsmet İnönü'nün 43'üncü ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak şöyle yanıt verdi:

"Sayın rahmetli İnönü döneminde tütüne zam yapılıyor, sigaraya. Kamuoyundan da tepki geliyor 'Paşam millet zaten fakir fukara, zor bulduğu bir sigara var, ona da zam yapıyorsunuz' diyorlar. O da diyor ki 'parası olanın içenin parasından, içmeyenin sağlığından yararlanacağız.' Biz de şimdi içenin parasından, içmeyenin de sağlığından yararlanacak bir yolculuk yapıyoruz."

"BENİM LAİKLİK ANLAYIŞIM BUDUR"

Aynı gazetecinin, "Yemek veriyorsunuz ama rakı yok. Bu nasıl laiklik?" sitemi üzerine de Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu:

"Hekimlikte alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel çalışma yok. Tam aksine alkolün sağlığa zararları olduğu bilinen bir gerçek. Hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum, ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceğine sen karar verirsin. Benim de laiklik anlayışım budur."

Bakan Müezzinoğlu ve beraberindekiler daha sonra Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    Bakmayanlar birde işçi tazminatı devlette biriksin yasasını çıkarın. Halkın yararına bi iş yapın. Niye halkın yararına olan bu yasayı çıkarmıyorsunuz.
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