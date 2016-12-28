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TÜDER başkanından sosyal medya uyarısı

TÜDER Genel Başkanı Küçük, mağduriyet yaşanmaması adına güvenilir olmayan "Sosyal medya hesabı üzerindeki satış yapanlardan uzak durun." uyarısında bulundu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:18:00 Güncelleme: 10:41:22 AA

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine, insanların son dönemlerde çalışma hayatındaki yoğunluktan dolayı zamanının kısıtlı olduğunu, bu tür yoğun tempoda çalışan ve zaman problemi olan insanların internet üzerinden alışverişe ağırlık verdiğini söyledi.

Son dönemde sosyal medya üzerinden ticaret yapanların çoğaldığını belirten Küçük, "Sosyal medya üzerinden satış yapan insanlar türedi. Bu insanların 'Vergi kaydı var mı? Ticaret sicil kayıtları var mı?' gibi sorular akla geliyor. Doğal olarak bu gibi kişilerden alışveriş yapan tüketicilerden çok şikayet alıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Küçük, en fazla şikayetin, tanıtımı yapılan ve satın alınan üründen farklı bir ürünün gelmesi konusunda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir diğer şikayet de gönderilen ürünlerle ilgili tüketicinin itirazı olduğunda kendilerine ulaşamaması. Tüketicilerimiz yasal olarak kendilerine gönderilen üründen 14 güne kadar cayabilir. Tüketici cayma hakkını kullanmak istediğinde karşısında muhatap bulamıyor. Bu yönde inanılmaz derecede şikayet geliyor. Tüketicilerimize 'Sosyal medya hesabı üzerindeki satış yapanlardan uzak durun, yeni yıla mutsuz girmeyin' diyorum."

"BİLDİĞİNİZ VE GÜVENDİĞİNİZ SİTELERDEN ALIŞVERİŞ YAPIN"

Küçük, tüketicilerin kendilerine yoğun şekilde şikayette bulunduğunu fakat ellerinde alışveriş karşılığında bir fatura veya belge olmadığı için itiraz haklarının bulunmadığını aktardı.

"Biz bildiğiniz ve güvendiğiniz sitelerden alışveriş yapın uyarısında bulunuyoruz." diyen Küçük, şunları kaydetti:

"Uzaktan satış' denilen bu tür alışverişlerde mutlaka fatura ve belgenizin olması gerekli. Bu olmayınca itiraz sonuçsuz kalıyor. Bu kötü niyetli insanlar sadece ayıplı mal satmakla kalmayıp, müşterilerin hesap numaralarını ele geçirip hesaplarını boşaltıyor. Tüketici alışveriş yapacağım derken başka mağduriyetler de ortaya çıkarıyor. Sosyal medya hesabından satış yapan kişileri gördüklerinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına şikayet etsinler. Vatandaşlık vazifelerimizden biri de başka mağduriyetlere engel olmaktır."

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