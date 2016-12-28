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KOBİ kredisi
İŞ-YAŞAM

İzmir'de 100 milyon liralık kredi iki haftada tükendi

KOBİ'lere piyasa koşullarının altında finans desteği sağlanması amacıyla hayata geçirilen "Nefes Kredisi Projesi" kapsamında İZTO'nun oluşturduğu kredi dilimi, iki haftada tükendi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:50:39 Güncelleme: 14:53:30 AA

İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Denizbank, Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle başlattığı "Nefes Kredisi" programına, oda olarak bankalara 10 milyon lira yatırarak katıldıklarını belirtti.

Bu kaynağın 10 katı kadar kredi hacmi yaratıldığına işaret eden Demirtaş, uygulamanın başladığı 14 Aralık'tan bu yana yoğun bir başvuru trafiğinin yaşandığını söyledi.

Uygulama kapsamında en fazla 150 bin lira olmak üzere yıllık faiz oranı 9,90 ve vadesi 12 ay olarak belirlenen kredinin üyelere "can suyu" verdiğini dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

"TOBB'un odamız adına bankalara yatırdığı 1 milyon 560 bin liralık kaynakla birlikte toplamda 115 milyon 600 bin liralık kredi hacmi oluşturuldu. Odamız bünyesinde bir danışma masası oluşturarak başvuran üyelerimize gerekli bilgileri verip yönlendirmeleri yaptık. Bu krediye başvurmak için 3 bin 907 üyemiz faaliyet belgesi aldı. Her iki bankanın şu ana kadar ilettikleri toplam sayılarına bakıldığında 13-27 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 762 üyemize toplam 104 milyon lira kredi kullandırıldı. Sisteme önceden girişi yapılmış kredilerin KGF onayları geldikçe söz konusu rakamlarda güncellemeler olmaya devam edecek, yani kullanan sayısı daha da artacaktır."

Krediye en çok inşaat yapım ve onarım, makine, restoran, kafe ve eğlence yerleri, tıbbi malzeme ile giyim eşyaları imalat ve toptan ticareti gruplarındaki üyelerin ilgi gösterdiğine işaret eden Demirtaş, "Üyelerimize benzer bir kredi sağlamak için de çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Bu arada, "Nefes Kredisi" programı kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından sağlanan kaynaktan 27 Aralık Salı gününe kadar 194 üye, İzmir Ticaret Borsasından ise 20 üyenin yararlandığı bildirildi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 35 saniye önce
    Kararinizdan kesinlikle vazgecneyin ve harivi hic birseye kanmayin savunun bu garibanlari arayip bulun haklarini bi son vetilsin bu caresiz durumlara el ayak olun gecirsinler taseron olayini versinler ayni cati altinda daha cok calisip daha az maas alanlar var cok alan ise kadrolular !
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