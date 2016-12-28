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Kapalıçarşı
İŞ-YAŞAM

Kapalıçarşı'da 3 gündür elektrik yok!

Fatih'te yaşanan elektrik kesintilerinden en çok Kapalıçarşı esnafı etkilendi. 3 gündür elektriksiz olduklarını belirten tarihi çarşının esnafı kesintiye tepki gösterdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 15:46:16 Güncelleme: 15:47:49 DHA

Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji verilemiyor. Bu sebeple de Fatih'te 3 gündür kısmi elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesinti ise en çok Kapalıçarşı esnafını mağdur etti. Çarşı karanlığa gömülürken, esnaf dükkanlarını mum, gaz lambası ve fenerlerle aydınlatıyor. Gün içerisinde çarşıya sadece 2-3 saat elektrik verilirken alışveriş yapmak isteyenler cep telefonu ışığı yardımıyla ürün seçebiliyor. Kapalıçarşı esnafı bu durumdan oldukça şikayetçi.

"TAM YILBAŞI ÖNCESİ..."

Soğuktan kat kat giyinerek korunduğunu söyleyen esnaf Murat Tokatlıoğlu, "Gün içerisinde 1-2 saat enerji veriliyor. Tam yılbaşı öncesi iş yapamıyoruz. İş yerlerimizde oturuyoruz" dedi.

"İÇERİSİ MAHZEN GİBİ"

Tarihi yapıda jeneratöre izin verilmediği için mum ışığı yardımıyla satış yapabildiğini belirten bir esnaf da, "3 gündür elektrikler yok. İçerisi mahzen gibi; soğuk ve karanlık. Turist olsam ben böyle bir yere girmem. 11. yüzyıla geri döndük" diye konuştu.

"BİZİ DÜNYAYA GÖSTEREN KAPALI ÇARŞI'DA ELEKTRİK YOK"

Kesintiler nedeniyle satışların düştüğünü dile getiren seramik ürün satıcısı Ali Aküzüm, "Satışlar çok kötü. İçeriye müşteri alamıyorum. Çarşıya müşteri girmiyor. Zaten son bir yıldır iş yok, turist yok. Kapalıçarşı'da esnaf bu haftayı bekliyordu; ama çarşıda elektrik yok. Bizi dünyaya gösteren Kapalıçarşı'da elektrik yok. Avrupalı bu duruma şaşırıyor. Bu çağda olacak şey değil bu" ifadesini kullandı.

KALDIRIMLAR JENERATÖRLERLE DOLU

Beyazıt'ta da durum Kapalıçarşı'dan farklı değil. Dükkanlarda elektrik yok; kaldırımlar ise jeneratörler ile dolu.

BEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kesintinin nedeniyle ilgili internet sitesinden açıklama yayınlayan BEDAŞ, "Veliefendi-Yenikapı arasındaki TEİAŞ'a ait iletim kablosu arızalandığından Yenikapı ve Aksaray trafo merkezlerine enerji alınamamaktadır. Bu sebeple Fatih ilçesinde kısmi elektrik kesintileri yapılmaktadır. TEİAŞ'tan sisteme enerji gelen kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır" dedi.

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