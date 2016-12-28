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DR. Bülent Gedikli
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2017 yılında ekonomi ne kadar büyür?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı DR. Bülent Gedikli HABERTÜRK TV'de yayınlanan Ekonomide Görünüm isimli programda 2016 yılı ekonomisini ve 2017 yılı beklentilerini değerlendirdi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:03:11 Güncelleme: 16:05:46

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı DR. Bülent Gedikli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

2017 YILINDA DOLAR

Son zamanlarda dolar bütün ülke paralarına karşı belli oranlarda değer kazandı. FED'in faiz artırımı geçen yılda gündeme gelmiş, 4 faiz artışı yapacağını söyleyerek yılı kapatmıştı. Fakat Aralık ayında sadece 1 tane yapabildi. Yani ABD ekonomisini yakından takip edenler o kadar da iyi durumda olmadıklarını bilirler. FED faiz artırımlarına niçin devam edemez? Bir kere ABD'de gelir dağılımı son derece bozuk. İkincisi işsizlik. Her ne kadar beşin altına düşmüş denilse de, aslında iş arayanlar iş aramaktan vazgeçtikleri için durum böyle. Ondan dolayı işsizlik düşmüş görünüyor. Dolayısıyla FED'in sürekli faiz artırımına gideceğini düşünmüyorum. Temel sorun ise gelir dağılımındaki bozukluk.

Şimdi bizim için önemli olan her zaman üretim ve büyüme. Merkez Bankası'da büyümeyi hedef aldığını ima ediyor. 2017 yılına baktığımızda olumlu anlamda çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bir kere bankacılık sektörümüz son derece sağlam. Kredilerde yüzde 15 seviyelerinde bir hareket var. EKK'nın aldığı tedbirler neticesinde ticari kredilerde de bir ivme söz konusu olacak. Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı çağrı sonrası yatırımcılarımızında artık kararlarını ertelemeyeceğini düşünüyorum. Olumsuz, kötü haberler satın alınıyor. İyi haberler göz ardı ediliyor. Olumsuz raporlar analizler yayınlayarak bir netice alınamaz.

Merkez Bankası kendi kararlarını verecektir. Enflasyon aşağı yönlü bir trend içerisinde. Küresel manada da bir deflasyon söz konusu. Yani küresel enflasyon diye bir olay yok.

MİLLİ GELİRDEKİ REVİZYON

Bu revizyon gayet normal. Avrupa hesaplar sistemine uygun bir hesaplama yapıldı. TÜİK'te bunu açıkladı. TÜİK itibarlı bir kurum. Hesaplama şeklini detaylı şekilde ortaya koyuyor. Bu arada OECD, raporunda Türkiye'yi sürdürülebilir gelişme sağlayan kategorisine aldı. Dolayısıyla OECD'nin bu çalışmasını biz sipariş etmedik.

Bundan sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının daha dikkatli kararlar alacağını düşünüyorum. Hesapla ilgili net, objektif bir hata yok. Hesaplama yaklaşımı değişmiş oldu.

2017'DE NOT ARTIŞI GELİR Mİ?

Aslında bu notların indirilmemesi lazımdı. Siyasi bir yaklaşım gösteriyorsunuz diye eleştirmiştik. Türkiye'de siyasi irade görevine devam ediyor. Kararları anında alan gecikmeyen bir iktidar var. Jeopolitik risklerde de 2017 yılında daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Özellikle Rusya ve İran'la üçlü insiyatif Suriye'de bir çok şeyi değiştirecek. Terörle mücadelede de 2017 yılında çok iyi bir noktaya geleceğiz. Bundan sonrası yatırımcılarımızın kararlarını ertelememesine bağlı.


 

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