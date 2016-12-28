İŞ-YAŞAM
Dünyanın en zengin 50 insanı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 17:19:23 | Güncelleme: 17:51:28
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 27 Aralık itibariyle dünyanın en zengin isimlerin toplam servetleri 2015'e göre yüzde 5,7 artışla 4,4 trilyon dolar oldu. İşte dünyanın en zengin 50 ismi...
-
1
1
|
50
50-Vladimir Potanin
Serveti: 16.5 milyar dolar
-
2
2
|
50
49-Donald Bren
Serveti: 16.6 milyar dolar
-
3
3
|
50
48-Alexey Mordashov
Serveti: 16.6 milyar dolar
-
4
4
|
50
47-Ron Perelman
Serveti: 17.1 milyar dolar
-
5
5
|
50
46-Leonid Mikhelson
Serveti: 17.2 milyar dolar
-
6
6
|
50
45-Stefan Quandt
Serveti: 17.8 milyar dolar
-
7
7
|
50
44-George Schaeffler
Serveti: 17.9 milyar dolar
-
8
8
|
50
43-Lea Shau Kee
Serveti: 18 milyar dolar
-
9
9
|
50
42-Charlie Ergen
Serveti: 18.1 milyar dolar
-
10
10
|
50
41-Leonardo Del Vecchio
Serveti: 18.4 milyar dolar
-
11
11
|
50
40-Len Blavatnik
Serveti: 18.8 milyar dolar
-
12
12
|
50
39-Laurene Powell Jobs
Serveti: 18.9 milyar dolar
-
13
13
|
50
38-Michael Dell
Serveti: 19 milyar dolar
-
14
14
|
50
37-Tadashi Yanai
Serveti: 19.2 milyar dolar
-
15
15
|
50
36-Susanne Klatten
Serveti: 19.6 milyar dolar
-
16
16
|
50
35-Pony Ma
Serveti: 19.9 milyar dolar
-
17
17
|
50
34-Alwaleed Al Saud
Serveti: 20 milyar dolar
-
18
18
|
50
33-Giovanni Ferrero
Serveti: 20.2 milyar dolar
-
19
19
|
50
32-Paul Allen
Serveti: 20.4 milyar dolar
-
20
20
|
50
31-Diter Schwarz
Serveti: 20.7 milyar dolar
-
21
21
|
50
30-Carl Icahn
Serveti: 20.8 milyar dolar
-
22
22
|
50
29-Mukash Ambani
Serveti: 22.4 milyar dolar
-
23
23
|
50
28-Stefan Person
Serveti: 22.9 milyar
-
24
24
|
50
27-Phil Knight
Serveti: 23 milyar dolar
-
25
25
|
50
26-George Soros
Serveti: 25.2 milyar dolar
-
26
26
|
50
25-Steve Ballmar
Serveti: 26.8 milyar dolar
-
27
27
|
50
24-Jorge Paula Lemann
Serveti: 27.1 milyar dolar
-
28
28
|
50
23-Sheldon Adelson
Serveti: 28.3 milyar dolar
-
29
29
|
50
22-Li Ka Shing
Serveti: 28.6 milyar dolar
-
30
30
|
50
21-Wang Jianlin
Serveti: 30.6 milyar dolar
-
31
31
|
50
20-Jacqueline Mars
Serveti: 31.6 milyar dolar
-
32
32
|
50
19-John Mars
Serveti: 31.6 milyar dolar
-
33
33
|
50
18-Jack Ma
Serveti: 33.3 milyar dolar
-
34
34
|
50
17-Alice Walton
Serveti: 33.5 milyar dolar
-
35
35
|
50
16-Jim Walton
Serveti: 34.6 milyar dolar
-
36
36
|
50
15-Rob Walton
Serveti: 34.7 milyar dolar
-
37
37
|
50
14-Liliane Bettencourt
Serveti: 35.8 milyar dolar
-
38
38
|
50
13-Bernard Arnault
Serveti: 38.9 milyar dolar
-
39
39
|
50
12-Ingvar Kalmprad
Serveti: 39.6 milyar dolar
-
40
40
|
50
11-Sergey Brin
Serveti: 39.9 milyar dolar
-
41
41
|
50
10-Larry Page
Serveti: 40.7 milyar dolar
-
42
42
|
50
9-Lary Ellison
Serveti: 41.9 milyar dolar
-
43
43
|
50
8-David Koack
Serveti: 46 milyar dolar
-
44
44
|
50
7-Charles Koach
Serveti: 46 milyar dolar
-
45
45
|
50
6-Carlos Slim
Serveti: 49.2 milyar dolar
-
46
46
|
50
5-Mark Zuckerberg
Serveti: 51.2 milyar dolar
-
47
47
|
50
4-Jeff Bezos
Serveti: 67.2 milyar dolar
-
48
48
|
50
3-Amancio Ortega
Serveti: 71.2 milyar dolar
-
49
49
|
50
2-Waren Buffett
Serveti: 74.1 milyar dolar
-
50
50
|
50
1-Bill Gates
Serveti: 91.5 milyar dolar