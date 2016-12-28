İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en zengin 50 insanı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 17:19:23

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, 27 Aralık itibariyle dünyanın en zengin isimlerin toplam servetleri 2015'e göre yüzde 5,7 artışla 4,4 trilyon dolar oldu. İşte dünyanın en zengin 50 ismi...

  • 1
    1 | 50

    50-Vladimir Potanin

    Serveti: 16.5 milyar dolar

  • 2
    2 | 50

    49-Donald Bren

    Serveti: 16.6 milyar dolar

  • 3
    3 | 50

    48-Alexey Mordashov

    Serveti: 16.6 milyar dolar

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 12 saat önce
    Benim servetim Ülkemin huzruz, barış ve refahı olacak insallah
  • Misafir 12 saat önce
    Bu kadar parayı napacanki :@
Kalan karakter : 300