İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
KOSGEB
İŞ-YAŞAM

Türkiye ile Tayland arasında kobicilik alanında anlaşma sağlandı

KOSGEB Başkanı Biçer, "Tayland KOBİ Destekleme Kurumu ile mutabakat zaptı imzaladık"dedi.

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:32:33 Güncelleme: 16:33:29 AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, Tayland KOBİ Destekleme Kurumu ile mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "Türkiye'nin göreceli olarak üstün olduğu teknolojiler, Tayland ile paylaşılacak. Türkiye ve Tayland KOBİ'leri güçlerini birleştirecek. Özellikle oto-lastik, lateks-kauçuk üretimi göz önünde bulundurularak, karşılıklı yatırımlar için firmalar teşvik edilecek." dedi.

Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in uluslararası iş birliklerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Tayland KOBİ'leri arasında ticari iş birliği faaliyetleri yürütmek üzere ülkenin başkenti Bangkok'a gittiklerini anlatan Biçer, burada Tayland KOBİ Destekleme Kurumu (OSMEP) ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

OSMEP ile KOSGEB arasında 2012 yılında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gerçekleştirilen aktivitelere işaret eden Biçer, "Mutabakat zaptı kapsamında yapılan çalışmalarla, sahip olunan bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşılması amaçlandı. Bu çerçevede, ortak çalıştaylar düzenlenerek, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi için teknik eğitimler, uzman değişimleri ve farklı etkinlikler organize edildi." diye konuştu.

Aradan geçen zaman zarfında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da sağlamlaştığını belirten Biçer, bu ziyaretlerinde yaptıkları görüşmelerde de OSMEP'in yapısı ve büyüme hedefleriyle ilgi konu başlıklarının değerlendirildiğini anlattı. OSMEP yetkililerinin, KOSGEB'in Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı hakkında kendilerinden bilgi aldığını ifade eden Biçer, destek modellerine ilişkin sunumlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

SPA VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ORTAKLIK ÇAĞRISI

Biçer, bu toplantılara geniş katılım sağlandığını ve görüşmeler sonunda, Tayland KOBİ Destekleme Kurumu ile mutabakat zaptı imzalandığını bildirerek, "Böylece, Türkiye'nin göreceli olarak üstün olduğu teknolojiler Tayland ile paylaşılacak. Özellikle oto-lastik, lateks-kauçuk üretimi göz önünde bulundurularak karşılıklı yatırımlar için firmalar teşvik edilecek." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Tayland arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın da iki ülke KOBİ'lerinin ticaretini geliştirecek olumlu bir adım olacağına işaret eden Biçer, Tayland KOBİ Destekleme Kurumu yetkilisinin özellikle SPA ve sağlık sektöründe Tayland ve Türk sermayeli ortak şirketler kurulabileceğini söylediğini aktardı.

Biçer, ziyaret kapsamında, Mersin'de otomotiv, yazılım ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren 14 Türk KOBİ ile aynı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 120 Taylandlı KOBİ'nin bir araya getirildiğini, bu firmaların ürün ve hizmetlerini birbirlerine tanıttıklarını anlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Huawei, Türkiye odaklı büyümeye devam edecek'
İŞ-YAŞAM

Dev şirketten Türkiye açıklaması!
Türkiye genelindeki otellerin doluluk oranında düşüş yaşandı
İŞ-YAŞAM

Kasım'da umut verdi, Aralık'ta üzdü!
THY 3 uçağını sattı
İŞ-YAŞAM

THY 3 uçağını sattı
SEC, Mozambik'in "orkinos balığını" satan bankaları araştırıyor
İŞ-YAŞAM

Dev bankalara 'balık' soruşturması!
Samsun elektriğini çöpten üretiyor
İŞ-YAŞAM

Çöpten üretiliyor!
Balık fiyatları altınla yarışıyor
İŞ-YAŞAM

Fiyatları altınla yarışıyor
Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu
İŞ-YAŞAM

EMLAK KONUT İLE GALATASARAY ARASINDAKİ GELİR PAYLARI BELLİ OLDU
Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 25 azaltılacak
İŞ-YAŞAM

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLER YÜZDE 25 AZALTILACAK
2017 asgari ücret zammı belli oldu!
İŞ-YAŞAM

2017 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!
Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu
İŞ-YAŞAM

NET KÂRI YÜZDE 46.6 ARTIŞLA 35.05 MİLYAR TL OLDU
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme