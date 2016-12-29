İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
bankacılık sektörü
İŞ-YAŞAM

Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu

Bankacılık sektörünün Ocak-Kasım dönemi net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar lira oldu

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:23:10 Güncelleme: 17:24:26 Reuters

Bankaların Kasım ayı net kârı ise 2.98 milyar lira ile Ekim ayı kârı 3.17 milyar liraya kıyasla yüzde 6.1 geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1.7 trilyon liraya ulaştı. Artış oranı Ekim sonuyla kıyaslandığında yüzde 4.2 oldu.

TL krediler Kasım sonu itibariyle geçen yıla kıyasla yüzde 10.6 artışla 1.1 trilyon liraya yükselirken, bir önceki aya kıyasla artış yüzde 1.7 oldu.
Sektörün aktif büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 2.7 trilyon lira oldu. Aktiflerde artış bir önceki aya kıyasla ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25 baz puan düşüşle yüzde 15.27'ye inerken, bir önceki aya kıyasla 68 baz puan geriledi.

Bankaların brüt takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı Kasım sonunda geçen yıla kıyasla 19 baz puan artarak yüzde 3.24'e çıkarken, Ekim sonuna kıyasla 10 baz puan düşüş kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
SEC, Mozambik'in "orkinos balığını" satan bankaları araştırıyor
İŞ-YAŞAM

Dev bankalara 'balık' soruşturması!
Samsun elektriğini çöpten üretiyor
İŞ-YAŞAM

Çöpten üretiliyor!
Türkiye ile Tayland arasında kobicilik alanında anlaşma sağlandı
İŞ-YAŞAM

Türkiye ve Tayland güçlerini birleştiriyor!
Balık fiyatları altınla yarışıyor
İŞ-YAŞAM

Fiyatları altınla yarışıyor
Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle AB ile uyum bekleniyor
İŞ-YAŞAM

İş dünyasının gözü bu anlaşmada!
Yoksul vatandaşların borcu yeni gelen düzenlemeyle silinecek
İŞ-YAŞAM

Binlerce kişinin borcu siliniyor!
Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu
İŞ-YAŞAM

NET KÂRI YÜZDE 46.6 ARTIŞLA 35.05 MİLYAR TL OLDU
2017 asgari ücret zammı belli oldu!
İŞ-YAŞAM

2017 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 25 azaltılacak
İŞ-YAŞAM

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLER YÜZDE 25 AZALTILACAK
Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı
İŞ-YAŞAM

CİBUTİ İLE SERBEST TİCARET SÜRECİ BAŞLADI
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme