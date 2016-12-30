Türkiye'nin en büyük feribotu 15 Ocak'ta seferlere başlayacak
30 Aralık 2016 Cuma, 10:09:46 | Güncelleme: 10:19:17
AA
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2010 yılında yapımına başlanan, 250 yolcu kapasiteli, 10 yataklı ve 135 metre uzunluğundaki, Türkiye'nin en büyük feribotunun 15 Ocak'ta seferlerine başlaması bekleniyor
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotunun, 15 Ocak'ta Van Gölü'nde seferlerine başlaması planlanıyor.
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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Nursoy Tersanesi'nde 2010'da yapımına başlanan 135 metre uzunluğunda, 3 bin ton ağırlığında ve 3 bin 500 ton yük taşıma kapasitesine sahip feribot, Tatvan-Van arasını 3 ila 3,5 saatte kat edecek.
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10 YATAKLI ODA VAR
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İran ile ticaretin gelişmesine ve Van Gölü'nde turizmin canlanmasına katkı sunacak feribotta, restoran, kafeterya ve hasta yolcular için 10 yataklı oda bulunuyor.
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Sefere hazır hale getirilen ve manevra kabiliyeti çok yüksek olan feribot, Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğündeki mevcut feribotlardan daha tasarruflu, hızlı ve daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip.
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Tersanedeki havuzda çelik inşası tamamlanan ve iç donanımına başlanan ikiz feribotun ise gelecek yıl nisanda sefere başlaması hedefleniyor.
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350 YOLCU KAPASİTELİ
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Tersane Müdürü Mete Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun 15 Ocak'ta sefere başlamasının planlandığını belirterek,
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350 yolcu taşıma kapasitesi olan feribotun 100 tonluk uzun vagonlardan 35, orta büyüklükteki vagonlardan ise 50 tane alabileceğini anlattı.