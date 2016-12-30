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Türkiye'nin en büyük feribotu 15 Ocak'ta seferlere başlayacak

30 Aralık 2016 Cuma, 10:09:46 AA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 2010 yılında yapımına başlanan, 250 yolcu kapasiteli, 10 yataklı ve 135 metre uzunluğundaki, Türkiye'nin en büyük feribotunun 15 Ocak'ta seferlerine başlaması bekleniyor

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    Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede inşa edilen Türkiye'nin en büyük feribotunun, 15 Ocak'ta Van Gölü'nde seferlerine başlaması planlanıyor.

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    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Nursoy Tersanesi'nde 2010'da yapımına başlanan 135 metre uzunluğunda, 3 bin ton ağırlığında ve 3 bin 500 ton yük taşıma kapasitesine sahip feribot, Tatvan-Van arasını 3 ila 3,5 saatte kat edecek.

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    10 YATAKLI ODA VAR

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