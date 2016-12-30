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Çin döviz sepetine TL'yi de ekledi

Çin, döviz sepetine TL'de dahil olmak üzere 11 yeni para birimi ekleyrek, döviz sepetinde değişiklik yaptığını açıkladı.

30 Aralık 2016 Cuma, 11:23:35 Güncelleme: 11:29:26 İHA

Çin Döviz Alım Satım Merkezi, yuanın diğer yabancı para birimleri karşısındaki ağırlıklı değerini gösteren endeksin dayandığı döviz sepetinde değişiklik yaptığını açıkladı. Merkez'den dün yayımlanan bildiride, döviz sepetine Türk Lirası'nın da aralarında bulunduğu 11 para birimini de ekleyerek 24'e çıkarıldığı kaydedildi.

Yeni uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya gireceğinin belirtildiği bildiride, söz konusu değişikliğin ilk kez yapıldığı ifade edildi. Merkez, söz konusu sepette yer alan para birimleri karşısında ulusal para biriminin ağırlıklı değerini belirleyerek bir endeks tutuyor. Söz konusu endekse Renminbi Kur Endeksi deniyor.

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