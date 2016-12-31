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İŞ-YAŞAM

2017 yılında devlet özel durumdaki vatandaşlara destek olacak

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:08:42

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, yetimlere birçok destekte bulunuyor. Kimisi toplu para alırken, kimisine de düzenli maaş bağlanıyor.

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    EV'LENENE 42 BİN LİRA

    Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Uygulama bu yıl hayata geçti, hesaplar açılmaya başladı. Devlet katkısı üst sınırı, 5 yıllık birikimde çeyiz hesabı için 5 bin 481, konut hesabı için 15 bin 575 liraya çıkacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2’ye katlayabilecek. Çeyiz hesabı katkısı ve konut hesabı katkısı ile çiftler böylece 42 bin 112 lira destek alabilecek

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    EVDE HASTA BAKANA 933 LİRA

    2016 yılı için bir yakınına bakana 932.59 lira maaş veriliyor. Bu maaştan yararlanmak için hastanın kendi kendine bakamayacak durumda olması ve engelliler için de en az yüzde 50 engelli raporu alınması gerekiyor. Parayı alabilmek için eve giren gelir yaşayanların sayısına bölünüyor ve bunun 784.97 liradan az olması gerekiyor.

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    İŞSİZ ANNEYE 722 LİRA

    Devlet anne olanlara maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar çalışsın çalışmasın devletten çifte ödeme alıyor. Annelere çocuk sayısına göre 300 ile 600 lira arasında doğum yardımı yapılırken; süt parası olarak da 122 lira ödeniyor. Doğum yapan her kadına sigortalı olsun olmasın ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 lira veriliyor. Buna ek olarak 122 lira da süt parası veriliyor. Toplamda 722 lira ödeme yapılıyor.

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