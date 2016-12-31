2017 yılında devlet özel durumdaki vatandaşlara destek olacak

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EVDE HASTA BAKANA 933 LİRA

2016 yılı için bir yakınına bakana 932.59 lira maaş veriliyor. Bu maaştan yararlanmak için hastanın kendi kendine bakamayacak durumda olması ve engelliler için de en az yüzde 50 engelli raporu alınması gerekiyor. Parayı alabilmek için eve giren gelir yaşayanların sayısına bölünüyor ve bunun 784.97 liradan az olması gerekiyor.