İş dünyası Reina’daki saldırının ardından ‘Yılmayacağız, mücadeleye devam’ mesajı verdi

İstanbul’un ve Türkiye’nin en prestijli restoran, club ve eğlence mekânlarından biri olan Reina’da gerçekleşen katliam, her yıl o mekânda yüzlerce iş görüşmesi yapan iş dünyasının temsilcilerini de derinden sarstı. İş dünyasından yılgınlığa kapılmama ve mücadele mesajı gelirken, Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği de (TURYİD) üyelerine bugün 10.30’da Kuruçeşme Parkı’nda buluşup Reina’ya yürüme çağrısı yaptı.

MİLYONLARCA DOLARLIK İŞ BAĞLANAN TÜRKİYE’NİN VİTRİNİ

Terör saldırısıyla sarsılan Reina, iş, siyaset, sanat dünyasından pek çok önde gelen ismin yeni projeleri, anlaşmaları ya da kutlamaları için yıllardır yerli ya da yabancı konuklarını ağırladığı bir mekân. Bu nedenle Reina, Türkiye’nin vitrini olarak tanımlanıyor. Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçarslan da yıllar önce mekânı anlatırken, “Türkiye’nin ambalajı” diye nitelendirmişti. Koçarslan, “Çok iyi biliyorum ki 10 milyonlarca dolarlık iş burada bağlandı, yüzde 1 de olsa Reina’nın katkısı oldu, bununla gurur diyorum” demişti. Nitekim saldırının olduğu gece de mekânda yabancıların ağırlıkta olduğu öğrenildi. Saldırının ardından Financial Times’ta yer alan haberde de Reina’nın şehrin en göz alıcı noktalarından biri olan Boğaz sahilinde yer aldığına dikkat çekildi. Yazıda mekânın yerli ve yabancı iş dünyasından tanınmış simalarına sık sık ev sahipliği yapmasıyla da öne çıktığı vurgulandı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı AHMET ZORLU: İçimize kapanmamalıyız sakin düşünmeliyiz

“Maalesef yıla böyle bir olayla başladık. Bütün ölenlere rahmet diliyorum. Bu lanet terör başımıza bela oldu, ama bir yıldırma harekâtı, bizim de yılmamamız lazım. Halkın daha sakin düşünmesi lazım, içimize kapanmamamız lazım. Yurtdışı basını da izliyorum, herkes lanetliyor, biz de grup olarak elimizden ne geliyorsa milletimizin, hükümetimizin yanındayız. Bu bir vur kaç operasyonu. Yılmayacağız.

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İBRAHIM ÇEÇEN: Caydırmak için yapılmış olabilir

Bu eylem bir kişiyle, şahıslarla ilgisi olmayan bir eylem. Türkiye’nin bekasına kastetmeye çalışan huzuru bozmaya ekonomiye huzura zarar vermeye çalışan eylemlerin devamı bu son saldırı. Ülkemizin Suriye’deki adımlarına, başarısına yönelik intikam ya da caydırmak için yapılmış olabilir. Bunlardan yılmamak lazım.

TÜSİAD Başkanı CANSEN BAŞARAN SYMES: Ayrıştırıcı söylemlere dikkat

Acımızı, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanıyoruz. Bize düşen; sabrımızı, aklımızı, toplumsal irademizi canlı tutmaktır.Bunun yanında, farklı düşünceler ve yaşam tarzları üzerinden toplumu ayrıştırıcı her türlü söylem ve eylemden kaçınılması, gerçek toplumsal huzur, birlik ve beraberlik için elzemdir.

Önceki gece yaşanan saldırıdan sonra onlarca ambulans Reina’dan hastanelere ölü ve yaralıları taşımıştı.

MÜSİAD Genel Başkanı NAIL OLPAK: Terörün geleceği yok, olamaz

2016’da yaşadığımız zorluklara milletçe gösterdiğimiz dirayetin karşısında, 2017’de huzur ve bereket niyaz ederken, hainler yılın ilk saatlerinde harekete geçti. Her zaman dediğimiz gibi, terörün dili, dini, ırkı ve mazereti yok. Mekânı da yok. Aynı zamanda inanıyoruz ki, terörün geleceği de yok ve olamayacak.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı ÖMER CİHAD VARDAN: Masum insanlar hedef alındı

Masum insanları dünyanın hemen her yerinde katleden alçak terör saldırılarını en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Bu bağlamda yeni umutlarla başladığımız, ülkemize ve insanımıza daha güzel günler getirmesini beklediğimiz 2017’nin daha ilk saatlerinde İstanbul’daki alçak terör saldırısını nefretle kınıyoruz.

APPLE CEO’SU: KALBİMİZ SİZİNLE

Apple CEO’su Tim Cook da dün Twitter’dan paylaşımda bulunarak Reina saldırısını protesto etti. Cook, “Sevgili Türkiye, acınızı ve üzüntünüzü paylaşıyoruz” dedi.

— Tim Cook (@tim_cook) January 1, 2017

TİM Başkanı MEHMET BÜYÜKEKŞİ: Sapkın ruhluların nafile eylemi huzuru bozamaz

Sapkın ruhlu saldırganların nafile eylemleri Türkiye’nin huzurunu bozamayacak. Terörle bu ülkenin düzenine kastedenler bilmelidir ki Türkiye, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan, 80 milyon akla ve yüreğe sahiptir. Türkiye, bu belaya karşı mücadelesini yalnız da olsa sonuna kadar sürdürecektir.

İSO Başkanı ERDAL BAHÇIVAN: Barış ve kardeşliğimizin bozulmasına izin vermeyiz

Bu kalleşçe girişilmiş olan katliam boyutundaki terör eylemi de tesis etmeye çalıştığımız barışa, huzurumuza ve kardeşliğimize yönelik olarak gerçekleşmiştir. Terörün, bizlere yaşattığı tüm acılara rağmen barış ve kardeşliğimizi bozmasına; geleceğimize inancımızı sarsmasına asla izin vermemeliyiz.

İTHİB Başkanı İSMAİL GÜLLE: Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz

Geleceğe dair umutlarımızı karartmaya, huzurumuzu bozmaya çalışan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaktır. Birden fazla düşmanla birçok farklı cephede sürdürdüğümüz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Üzüntümüzü içimize atacağız ve umutsuz kalmayacağız. 80 milyonun kenetlenmesiyle her türlü kötülüğün üzerinden geleceğiz.

ÇIPLAK AYAKLA PROTESTO

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) üyeleri, dün 12.00’de Kızılay’da toplandı. Sendikanın 2017 yılındaki taleplerini duyurmak için eylem planlayan grup, saldırının ardından terör olaylarını protesto etme kararı aldı. HAKSEN Başkanı Ayhan Çivi, açıklamasını çıplak ayakla yaptı. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Bu bir insanlık suçu

Terör insanlığın düşmanıdır. Birlik ve beraberliğe, masum canların kalbine sıkılan bu kurşunlar, tarihin en kara sayfalarında insanlık suçu olarak okunacak.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Azmimizi yok edemez

Belli mihraklarca gerçekleştirilen bu eylemler, Türk toplumunun farklılıklarıyla bir arada yaşama sevinci ve inancını ortadan kaldıramayacak.

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral: Korkmuyoruz, yılmayız

Katliama yanıtımız teröre karşı dimdik ayakta durmak olacak. Korkmuyoruz, yılmayacağız devletimiz ile el ele terörü yeneceğiz.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar: Sözün bittiği yerdeyiz

2017’nin ilk saatlerinde daima lanetlediğimiz terör bir kez daha yüzünü gösterdi. 39 canımıza kıyıldı. Artık sözün bittiği yerdeyiz.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: Karanlık oyuna izin yok

Karanlık güçlerin kirli oyunlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Yeni yılda bu acıların tamamen yeryüzünden silinmesini diliyoruz.

GAZETE HABERTÜRK