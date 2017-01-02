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İDO Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim yaptı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskihisar-Topçular hattının yüzde 25 indirimli kullanılmasına karar verildi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 12:24:44 Güncelleme: 12:25:41 AA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirime gitti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017 itibarıyla Eskihisar-Topçular hattında otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira olarak belirlendi. Aynı kategoride gidiş-dönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 lira olarak uygulanıyor.

Eskihisar-Topçular hattında araç tiplerine göre yeni fiyatlar şöyle:

Araç Sınıfları

Araç Tipleri

Tek yön (TL)

Gidiş-dönüş (TL)

1

Otomobil, binek araç (otomobil ruhsatlı)

45

80

1+

Minivan (kamyonet ruhsatlı)

50

90

2

Jip, arazi taşıtı, minibüs, midibüs (1-20 yolcu), kamyonet (>4.000 kg)

55

100

2+

Kamyonet (

70

130

3

Kamyon (3 aks ve üzeri) ve 2 aks otobüs

105

190

4

3 aks otobüs-3 aks tır

105

190

5

Dorseli çekiciler (4 aks ve üzeri)-4 aks otobüs-tır

160

300

6

Motosiklet

13

20

 

 

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