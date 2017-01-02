İDO Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim yaptı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirime gitti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017 itibarıyla Eskihisar-Topçular hattında otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira olarak belirlendi. Aynı kategoride gidiş-dönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 lira olarak uygulanıyor.

Eskihisar-Topçular hattında araç tiplerine göre yeni fiyatlar şöyle:

Araç Sınıfları Araç Tipleri Tek yön (TL) Gidiş-dönüş (TL) 1 Otomobil, binek araç (otomobil ruhsatlı) 45 80 1+ Minivan (kamyonet ruhsatlı) 50 90 2 Jip, arazi taşıtı, minibüs, midibüs (1-20 yolcu), kamyonet (>4.000 kg) 55 100 2+ Kamyonet ( 70 130 3 Kamyon (3 aks ve üzeri) ve 2 aks otobüs 105 190 4 3 aks otobüs-3 aks tır 105 190 5 Dorseli çekiciler (4 aks ve üzeri)-4 aks otobüs-tır 160 300 6 Motosiklet 13 20