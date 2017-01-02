İDO Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim yaptı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirime gitti.
İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2017 itibarıyla Eskihisar-Topçular hattında otomobil ve binek araç tek yön ücreti 45 lira olarak belirlendi. Aynı kategoride gidiş-dönüş bilet tercih edildiğinde ise ücret 80 lira olarak uygulanıyor.
Eskihisar-Topçular hattında araç tiplerine göre yeni fiyatlar şöyle:
|
Araç Sınıfları
|
Araç Tipleri
|
Tek yön (TL)
|
Gidiş-dönüş (TL)
|
1
|
Otomobil, binek araç (otomobil ruhsatlı)
|
45
|
80
|
1+
|
Minivan (kamyonet ruhsatlı)
|
50
|
90
|
2
|
Jip, arazi taşıtı, minibüs, midibüs (1-20 yolcu), kamyonet (>4.000 kg)
|
55
|
100
|
2+
|
Kamyonet (
|
70
|
130
|
3
|
Kamyon (3 aks ve üzeri) ve 2 aks otobüs
|
105
|
190
|
4
|
3 aks otobüs-3 aks tır
|
105
|
190
|
5
|
Dorseli çekiciler (4 aks ve üzeri)-4 aks otobüs-tır
|
160
|
300
|
6
|
Motosiklet
|
13
|
20