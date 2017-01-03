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EPDK tarafından 22 şirkete ceza verildi

EPDK 22 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 8 milyon 651 bin lira ceza verirken, bir şirketten de yazılı savunma istedi

03 Ocak 2017 Salı, 10:02:41 Güncelleme: 10:06:14 AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 22 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 8 milyon 651 bin 800 lira ceza verdi.

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterme, lisans almadan piyasa faaliyetinde bulunma, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturmama, uzaktan erişim sistemini açma yükümlülüğünü yerine getirmeme, LPG otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurmama, lisans alınmaksızın madeni yağ üretiminde bulunma, lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunma gibi nedenlerle 22 akaryakıt şirketine 67 bin 962 lira ile 2 milyon 85 bin 833 lira arasında değişen miktarlarda toplam 8 milyon 651 bin 800 lira para cezası uygulandı. Benzer sebeplerle 1 şirketten de savunması talep edildi.

Ayrıca EPDK, 9 şirket hakkında açılan soruşturmalara ilişkin raporların ilgililerine tebliğ edilemediğini, söz konusu şirketlerin 15 gün içerisinde yazılı savunmalarını kuruma göndermeleri gerektiğini ve süresi içinde gönderilmeyen savunmaların dikkate alınmayacağını ilanen tebliğ etti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 1 saat önce
    nasil odeyip ev sahibi olacagiz peki
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