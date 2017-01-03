Borsa İstanbul 20 şirketin piyasa değerini açıkladı
03 Ocak 2017 Salı, 15:00:02 | Güncelleme: 15:59:52
AA
2015 sonunda 329 milyar 792,7 milyon lira olan Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, geçen yılın sonunda 372 milyar 452,6 milyon liraya yükseldi.
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Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, 2016'da yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın 42,6 milyar lira daha arttı.
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AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Aralık 2015 sonu itibarıyla Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 555 milyar lira olurken, söz konusu rakam 30 Aralık 2016 kapanışı itibarıyla 616 milyar lira olarak hesaplandı.
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2015 sonunda 329 milyar 792,7 milyon lira olan Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri ise 42 milyar 659 milyon liralık artışla 2016 sonunda 372 milyar 452,6 milyon liraya yükseldi.
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Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin 31 Aralık 2015 ile 30 Aralık 2016 sonu itibarıyla piyasa değerleri (TL) şöyle: