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Antalya Havalimanı
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Antalya Havalimanı'na yeni terminal geliyor

Antalya Havalimanı'nda uçak bakım hangarı, genel havacılık terminali, özel uçak ve jetler için yeni bir terminal yapılması için çalışmalar hızlandı. Bu yıl içinde tahliyelerin başlaması bekleniyor.

03 Ocak 2017 Salı, 16:13:56 Güncelleme: 16:16:35 AA

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Antalya Başmüdürü Osman Serdar, Antalya Havalimanı'nın bin 100 dönüm genişletilerek, özel uçak ve jetler için genel havacılık terminali ile uçak bakım hangarı yapılacağını bildirdi.

Serdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda özellikle uçak bakımı için hangar ve yeni bir genel havacılık terminali çalışmalarının yaklaşık 5 yıldır sürdüğünü söyledi.

Yeni terminal ve hangar için kamulaştırma yoluyla toplam bin 100 dönümlük alanın daha havalimanına katılacağını aktaran Serdar, kamulaştırma yapılacak alanlarla ilgili hak sahiplerine gerekli tebligatların yapıldığını belirtti.

Serdar, bölgenin bu yıl içerisinde boşaltılacağını dile getirerek, "Günlük yaklaşık bin uçağın iniş yaptığı Antalya Havalimanı'nı bin 100 dönüm daha genişleteceğiz. Çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı, uçak bakım hangarı ve özel uçak ile jetler için genel havacılık terminali yapacağız." diye konuştu.

"GENEL HAVACILIK TERMİNALİ ANTALYA'DA İLK OLACAK"

Havalimanında genel havacılık terminalinin yapımına bu yıl başlanabileceğini ifade eden Serdar, "Genel havacılık terminali Antalya'da ilk olacak, özel uçaklara, jetlere hizmet verecek. İhtiyaç olduğunda uçak park sahası olarak da kullanılacak. 94 olan uçak park sahası, ihtiyaç durumuna göre genişletilebilecek." dedi.

Proje çerçevesinde ilk etapta uçak bakım hangarı yapılacağını bildiren Serdar, hangarın önemli bir eksikliği gidereceğini vurguladı.

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