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Mustafa Koç Silent World Mustafa V. Koç Koç Holding Başkanı Mustafa Koç
İŞ-YAŞAM

Mustafa Koç’un ‘kendine saklamadığı’ Sessiz Dünya’sı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Koç Holding Başkanı Mustafa Koç'un deniz tutkusunu anlatan “Silent World Mustafa V. Koç” (Sessiz Dünya) kitabı yayınlandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 01:07:55 Güncelleme: 01:35:01

21 Ocak 2016’da hayatını kaybeden Koç Holding Başkanı Mustafa Koç anısına basılan ve deniz tutkusunu anlatan “Silent World Mustafa V. Koç” (Sessiz Dünya) kitabı yayınlandı. Ünlü Fransız deniz adamı ve kâşif Jacques Yves Cousteau’nun “Bir adam sebebi ne olursa olsun olağanüstü bir hayat yaşama şansına sahip olmuşsa, onu kendine saklama hakkı yok” özdeyişinin yer aldığı Assouline imzalı “Silent World Mustafa V. Koç” isimli kitapta, Mustafa Koç’un dünyanın çeşitli denizlerinde çektiği birbirinden renkli ve güzel fotoğrafları bulunuyor. Kitap Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç ve iki kızı Esra ve Aylin Koç tarafından arşivinde bulunan binlerce fotoğraf arasından tek tek seçilerek hazırlandı. Caroline Koç, kitabın girişinde eşi Mustafa Koç’un bu derin tutkusunu anlatırken, “Eşim Mustafa dalmaya âşıktı. Dalmak ona dış dünyadaki her şeyi unutturur ve tanıklık ettiği deniz altındaki eşsiz doğanın mutluluğunu yaşatırdı” diyor.

Kızı Aylin Koç kitap için, annesi ve kardeşiyle birlikte yazdığı önsözde, “Babamın iş hayatı çok katıydı. Tüm saatleri önceden planlanmıştı. O nedenle bir telefonla ya da toplantıyla kesilmeyecek olan deniz altındaki özgür dünyayı çok severdi” diyor.

GAZETE HABERTÜRK

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