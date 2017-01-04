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Taksilere 'lüks' devrimi geliyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 10:04:46 İHA

Ticari araçlara getirilen ÖTV muafiyeti, 13 Ekim'den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından lüks araçlar caddelerde boy göstermeye başladı.

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    Ticari araçlara tanınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile birlikte Malatya’da birçok taksici esnafı lüks araç aldı. Lüks araçla taksicilik yapan Hikmet Dede, "30 bin TL’yi baba oğluna vermez ama Tayyip baba, bize verdi" dedi.

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    Hükumetin ticari araçların yenilenmesinde vergi teşvikine ilişkin getirdiği ÖTV muafiyeti, 13 Ekim’den itibaren uygulamaya konuldu. Uygulamanın başlamasının ardından taksi duraklarında lüks araçlar boy göstermeye başladı. Birçok insanın hayalini süsleyen lüks marka araçları ‘T’ plaka takarak ticari yapan taksici esnafı uygulamadan oldukça memnun.

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    Yapılan ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür eden taksici Hikmet Dede, “Bu arabada benim 30 bin lira karım var. 30 bin lirayı baba oğluna vermez ama Tayyip Baba bize verdi. 30 bin lira bana verdi, arkadaşa 55 bin lira verdi, yani dağıttı. Bazıları çaldı kendi cebine koydu ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun bize dağıttı.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 36 dakika önce
    ötv almasanızda vatandaş kendiside binse bu araçlara ne olur sanki?
  • Misafir 50 dakika önce
    geçte olsa doğru alınmış bi karar. bu millet herşeyin en iyisine layık..
  • Misafir 1 saat önce
    malatyaya yakışır
  • Misafir 2 saat önce
    daha iyilerine layıksın Türkiyem
  • Misafir 2 saat önce
    ifadelere bakar mısın?:) alemsin halk
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