Taksilere 'lüks' devrimi geliyor

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Yapılan ÖTV indiriminden dolayı hükümete ve Cumhurbaşkanına teşekkür eden taksici Hikmet Dede, “Bu arabada benim 30 bin lira karım var. 30 bin lirayı baba oğluna vermez ama Tayyip Baba bize verdi. 30 bin lira bana verdi, arkadaşa 55 bin lira verdi, yani dağıttı. Bazıları çaldı kendi cebine koydu ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun bize dağıttı.