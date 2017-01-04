Büyükannelere bebek bakım parası geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 2016 Yılı Değerlendirme Toplantısında soruları cevapladı.



Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:



Niye bir işçinin hakkı işverenin cebinde biriksin? Güvenceli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir süreci başlatıyoruz.



Hükümet çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2017'de anneanne ve babaannelere teşvik vereceğiz. Çocuklarını yakınlarına bırakanlara ilişkin çalışmalar tamamlandı. Büyükannelere evde bebek bakım parası verilecek.



Ayrıntılar geliyor...

Yenişafak