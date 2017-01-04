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Atatürk Barajı
İŞ-YAŞAM

Atatürk Barajı 2019'da bir milyon 750 bin kişiye iş imkanı sunacak

Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne su veren Atatürk Barajı'nın yapımı devam eden sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgede istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 750 bin kişiye çıkarılması öngörülüyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 13:26:09 Güncelleme: 13:27:34 AA

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, Atatürk Barajı'nın yapımı devam eden sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgede istihdam edilenlerin sayısının 1 milyon 750 bin kişiye çıkarılmasının planlandığını bildirdi.

Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapasitesiyle dünyanın sayılı büyük barajlarından olan Atatürk Barajı'nın, potansiyeli itibarıyla "Barajların efendisi" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli hububat üretim alanlarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ovalara, dev sulama kanalları sayesinde Baraj'dan su ulaştırıldığını ifade eden Kasap, halen birçok il ve ilçede de sulama kanallarının inşaatının sürdüğünü belirtti.

Baraj'da, bölge çiftçisine kurak yıllarda dahi yetebilecek düzeyde su bulunduğunu anlatan Kasap, şu an yaklaşık 3 milyon dekar arazinin Baraj sayesinde sulandığını kaydetti.

Kasap, yeterli su sayesinde etkin sulama imkanı bulan bölge çiftçisinin her geçen yıl daha fazla tarımla uğraşmaya başladığını dile getirdi.

Barajın ulaşabileceği bölgelerdeki sulama kanalı inşaatlarının sürdüğüne işaret eden Kasap, "Atatürk Barajımız 9 milyon 320 bin dekar sahayı sulayabilecek şekilde projelendirildi. Bunun içerisinde Harran, Suruç ve Bozova'daki projelerimiz büyük oranda tamamlandı. Birecik ve Mardin ana kanalı üzerindeki diğer sulama projelerimizi de hızlı bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon dönüm sahaya su veriyoruz, bu, yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlanıyor demektir." diye konuştu.

"TERSİNE GÖÇ BEKLENİYOR"

GAP Eylem Planı kapsamında bölgedeki yatırımların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Kasap, özellikle gelecek yıl Mardin ve ilçelerinin büyük oranda tarımsal sulamaya kavuşacağını belirtti.

Dünyada her geçen gün tarımsal ürünlere talebin arttığını ve buna paralel olarak sektörde daha fazla istihdamın sağlanmasının öngörüldüğüne değinen Kasap, bu kapsamda Türkiye'nin de hazırlık yaptığını dile getirdi.

Atatürk Barajı'nın sulama kanallarının tamamlanmasıyla bölgedeki istihdamın katlanarak artacağını vurgulayan Kasap, "Proje kapsamında Mardin, Kızıltepe, Derik ve Nusaybin'e kadar sulamalarımız ulaşacak. Bu sulamalarımız tamamlandıktan sonra bu bölgede binlerce kişiye istihdam sağlanmış olacak.

Yani bugün Şanlıurfa ve diğer illerden batıya bir göç varsa, bu sulamayla beraber tekrar geriye dönecek diye bekliyoruz. Şu an 500 bin kişiye istihdam sağlanmış durumda, 2019'da bir milyon 750 bin kişi istihdam edilecek." şeklinde konuştu.

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