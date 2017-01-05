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Elvira Nabiullina
İŞ-YAŞAM

En iyi merkez bankası başkanı belli oldu

The Banker dergisi Avrupa`nın en iyi merkez bankası başkanı olarak Nabiullina`yı seçti.

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:10:11 Güncelleme: 12:13:03

İngiltere merkezli The Banker dergisi Avrupa'da 2016 yılının en iyi merkez bankası başkanı olarak Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'yı seçti.

The Banker, Nabiullina'nın ekonomik kriz şartlarında başarılı bir yönetim ortaya koyduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, "Başkan Elvira Nabiullina'nın güçlü eli Rusya'nın zorlukları aşmasına yardım etti ve Rusya 2017 yılında ekonomik büyümeye geri dönecek görünüyor" ifadelerine yer verildi.

 

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